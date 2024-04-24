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Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит - РИА Новости, 24.04.2024
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10:20 24.04.2024 (обновлено: 10:38 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/zakharova-1941947514.html
Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит
Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит - РИА Новости, 24.04.2024
Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит
Западные организации не защищают тех журналистов, которые не проявляют ненависти к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:20
2024-04-24T10:38
россия
мария захарова
семен еремин (корреспондент, военкор)
валентина матвиенко
совет федерации рф
юнеско
мариуполь
марьинка (днр)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Западные организации не защищают тех журналистов, которые не проявляют ненависти к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. "Не было ни одного (трагического - ред.) случая с западными журналистами, когда Запад не начал бы какую-то кампанию на международных площадках... Многие представители международных организаций в сети стали известны за счет своей моментальной реакции в защиту журналистов. И вот мы дожили до конца первой четверти 21-го века... Те, кто этой ненависти (к России - ред.) не проявлял или проявлял, наоборот, любовь, вымарываются из информационного поля, профессионально не рассматриваются всеми этими структурами", - заявила Захарова. При этом те, кто "ненавидит Россию", получают гранты, отметила Захарова. Она напомнила также, что раньше в сводки происшествий с журналистами международные организации включали даже бытовые и криминальные инциденты, ссылаясь на то, что фигуранты этих инцидентов обладают пресс-картами и аккредитациями. Ранее Захарова заявила, что умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО в связи с гибелью журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901051528.html
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мариуполь
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россия, мария захарова, семен еремин (корреспондент, военкор), валентина матвиенко, совет федерации рф, юнеско, мариуполь, марьинка (днр), общество
Россия, Мария Захарова, Семен Еремин (корреспондент, военкор), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ЮНЕСКО, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Общество
Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит

Захарова: Запад не защищает журналистов, не проявляющих ненависти к России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Западные организации не защищают тех журналистов, которые не проявляют ненависти к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
«
"Не было ни одного (трагического - ред.) случая с западными журналистами, когда Запад не начал бы какую-то кампанию на международных площадках... Многие представители международных организаций в сети стали известны за счет своей моментальной реакции в защиту журналистов. И вот мы дожили до конца первой четверти 21-го века... Те, кто этой ненависти (к России - ред.) не проявлял или проявлял, наоборот, любовь, вымарываются из информационного поля, профессионально не рассматриваются всеми этими структурами", - заявила Захарова.
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При этом те, кто "ненавидит Россию", получают гранты, отметила Захарова.
Она напомнила также, что раньше в сводки происшествий с журналистами международные организации включали даже бытовые и криминальные инциденты, ссылаясь на то, что фигуранты этих инцидентов обладают пресс-картами и аккредитациями.
Ранее Захарова заявила, что умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО в связи с гибелью журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом.
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РоссияМария ЗахароваСемен Еремин (корреспондент, военкор)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФЮНЕСКОМариупольМарьинка (ДНР)Общество
 
 
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