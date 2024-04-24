https://ria.ru/20240424/zakharova-1941947514.html

Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит

Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит - РИА Новости, 24.04.2024

Захарова рассказала, каких журналистов Запад никогда не защитит

Западные организации не защищают тех журналистов, которые не проявляют ненависти к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:20

2024-04-24T10:20

2024-04-24T10:38

россия

мария захарова

семен еремин (корреспондент, военкор)

валентина матвиенко

совет федерации рф

юнеско

мариуполь

марьинка (днр)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Западные организации не защищают тех журналистов, которые не проявляют ненависти к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. "Не было ни одного (трагического - ред.) случая с западными журналистами, когда Запад не начал бы какую-то кампанию на международных площадках... Многие представители международных организаций в сети стали известны за счет своей моментальной реакции в защиту журналистов. И вот мы дожили до конца первой четверти 21-го века... Те, кто этой ненависти (к России - ред.) не проявлял или проявлял, наоборот, любовь, вымарываются из информационного поля, профессионально не рассматриваются всеми этими структурами", - заявила Захарова. При этом те, кто "ненавидит Россию", получают гранты, отметила Захарова. Она напомнила также, что раньше в сводки происшествий с журналистами международные организации включали даже бытовые и криминальные инциденты, ссылаясь на то, что фигуранты этих инцидентов обладают пресс-картами и аккредитациями. Ранее Захарова заявила, что умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО в связи с гибелью журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1901051528.html

https://ria.ru/20230916/prichina-1896687417.html

https://ria.ru/20231007/smi-1901117178.html

россия

мариуполь

марьинка (днр)

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россия, мария захарова, семен еремин (корреспондент, военкор), валентина матвиенко, совет федерации рф, юнеско, мариуполь, марьинка (днр), общество