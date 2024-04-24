https://ria.ru/20240424/vsu-1941966824.html

Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой

Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой - РИА Новости, 24.04.2024

Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой

ВСУ укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:30

2024-04-24T11:30

2024-04-24T11:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донбасс

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. ВСУ укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В понедельник Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что подразделениями "Южной" группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР. "За последнее время система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки увеличилась практически вдвое. Боевики активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними. Также ведутся работы по углублению уже существующих траншей", - сказал Марочко. По его словам, выявлены и скрытые огневые точки ВСУ, к которым подходят разветвленная система туннелей.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, донбасс, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность