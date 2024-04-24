Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/vsu-1941966824.html
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой - РИА Новости, 24.04.2024
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой
ВСУ укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:30
2024-04-24T11:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a32bab0d66bf3ba4ef6685981e0e0b76.jpg
ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. ВСУ укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В понедельник Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что подразделениями "Южной" группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР. "За последнее время система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки увеличилась практически вдвое. Боевики активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними. Также ведутся работы по углублению уже существующих траншей", - сказал Марочко. По его словам, выявлены и скрытые огневые точки ВСУ, к которым подходят разветвленная система туннелей.
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
луганская народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435914_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_de6e388ec1b21325f8e5c3e4b246be4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донбасс, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донбасс, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой

Марочко: ВСУ создают разветвленную систему окопов под Белогоровкой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. ВСУ укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В понедельник Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что подразделениями "Южной" группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.
"За последнее время система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки увеличилась практически вдвое. Боевики активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними. Также ведутся работы по углублению уже существующих траншей", - сказал Марочко.
По его словам, выявлены и скрытые огневые точки ВСУ, к которым подходят разветвленная система туннелей.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта
23 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала