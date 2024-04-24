https://ria.ru/20240424/vsu-1941966824.html
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой - РИА Новости, 24.04.2024
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой
ВСУ укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:30
2024-04-24T11:30
2024-04-24T11:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. ВСУ укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В понедельник Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что подразделениями "Южной" группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР. "За последнее время система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки увеличилась практически вдвое. Боевики активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними. Также ведутся работы по углублению уже существующих траншей", - сказал Марочко. По его словам, выявлены и скрытые огневые точки ВСУ, к которым подходят разветвленная система туннелей.
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донбасс, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донбасс, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт сообщил об укреплении ВСУ линии обороны под Белогоровкой
Марочко: ВСУ создают разветвленную систему окопов под Белогоровкой