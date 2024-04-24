"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ
Макгрегор: ВСУ не могут продолжать бои при исчерпанном личном составе
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины пребывают в глубокой обороне и строят окопы, однако это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе армии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Я думаю, что этот конфликт, определенно, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы", — сказал он.
Полковник подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы свои войска на Украину, это все равно никак не изменило бы ситуацию на поле боя по причине их малой численности в сравнении с личным составом российской армии в зоне боевых действий.
"Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам", — признал Макгрегор.
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Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
В Кремле ранее заявляли, что обратили внимание на обсуждение на Западе темы отправки военных на Украину, и позиция западных стран о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Пресс-бюро СВР подчеркивало, что западные военные контингенты станут приоритетными и легитимными целями российских военных, если они окажутся на Украине.
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