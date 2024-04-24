https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html

"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ

"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024

"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ

Вооруженные силы Украины пребывают в глубокой обороне и строят окопы, однако это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе армии, заявил бывший... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:10

2024-04-24T02:10

2024-04-24T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

нато

запад

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942009671_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_3204698986ec5475c14ad19d774a85ee.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины пребывают в глубокой обороне и строят окопы, однако это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе армии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Я думаю, что этот конфликт, определенно, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы", — сказал он.Полковник подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы свои войска на Украину, это все равно никак не изменило бы ситуацию на поле боя по причине их малой численности в сравнении с личным составом российской армии в зоне боевых действий."Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам", — признал Макгрегор.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.В Кремле ранее заявляли, что обратили внимание на обсуждение на Западе темы отправки военных на Украину, и позиция западных стран о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Пресс-бюро СВР подчеркивало, что западные военные контингенты станут приоритетными и легитимными целями российских военных, если они окажутся на Украине.

https://ria.ru/20240423/zapad-1941778719.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941863592.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941583699.html

сша

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, нато, запад, россия