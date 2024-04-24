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"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 24.04.2024 (обновлено: 13:33 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html
"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ
"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ
Вооруженные силы Украины пребывают в глубокой обороне и строят окопы, однако это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе армии, заявил бывший... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:10
2024-04-24T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины пребывают в глубокой обороне и строят окопы, однако это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе армии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Я думаю, что этот конфликт, определенно, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы", — сказал он.Полковник подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы свои войска на Украину, это все равно никак не изменило бы ситуацию на поле боя по причине их малой численности в сравнении с личным составом российской армии в зоне боевых действий."Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам", — признал Макгрегор.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.В Кремле ранее заявляли, что обратили внимание на обсуждение на Западе темы отправки военных на Украину, и позиция западных стран о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Пресс-бюро СВР подчеркивало, что западные военные контингенты станут приоритетными и легитимными целями российских военных, если они окажутся на Украине.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941778719.html
https://ria.ru/20240423/ssha-1941863592.html
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в мире, сша, украина, киев, нато, запад, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, НАТО, Запад, Россия
"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ

Макгрегор: ВСУ не могут продолжать бои при исчерпанном личном составе

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины пребывают в глубокой обороне и строят окопы, однако это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе армии, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Я думаю, что этот конфликт, определенно, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы", — сказал он.
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Полковник подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы свои войска на Украину, это все равно никак не изменило бы ситуацию на поле боя по причине их малой численности в сравнении с личным составом российской армии в зоне боевых действий.
"Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам", — признал Макгрегор.
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Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
В Кремле ранее заявляли, что обратили внимание на обсуждение на Западе темы отправки военных на Украину, и позиция западных стран о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Пресс-бюро СВР подчеркивало, что западные военные контингенты станут приоритетными и легитимными целями российских военных, если они окажутся на Украине.
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