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В Волгограде покажут фильм о фестивале "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 24.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:36 24.04.2024 (обновлено: 16:22 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/vremyageroev-1941950108.html
В Волгограде покажут фильм о фестивале "RT.Док: Время героев"
В Волгограде покажут фильм о фестивале "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 24.04.2024
В Волгограде покажут фильм о фестивале "RT.Док: Время героев"
Телеканал RT покажет фильм о международном фестивале "RT.Док: Время героев" 8 мая в рамках празднования Дня Победы в Волгограде, сообщат пресс-служба RT. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:36
2024-04-24T16:22
культура
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общество
телеканал rt
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Телеканал RT покажет фильм о международном фестивале "RT.Док: Время героев" 8 мая в рамках празднования Дня Победы в Волгограде, сообщат пресс-служба RT. "Ленту покажут 8 мая в амфитеатре на набережной в Волгограде в рамках празднования Дня Победы", - говорится в сообщении. Кроме того, телевизионная премьера фильма состоится 24 апреля на телеканалах RT и RTД. Впервые картина была показана на II Международном фестивале "RT.Док: Время героев" в Москве, в Цифровом деловом пространстве. Отмечается, что фильм автора Екатерины Яковлевой и режиссёра Олега Некишева рассказывает о поездке международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" к его героям на Донбасс. Показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале. Бойцы увидели фильмы о себе самих — ленту "Казаки", "Пацаны батальона "Восток", а также кадры с фестиваля в городах России, на которых зрители горячо приветствуют героев специальной военной операции. "Нашим бойцам там, на фронте, очень необходимо наше внимание. В фильме зрители увидят, как сидят самые настоящие богатыри в землянках перед импровизированным киноэкраном, а на глазах у них — слёзы", — приводит пресс-служба слова руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой. Как уточняется, из соображений безопасности поездка команды в Донбасс не анонсировалась. Передвижной кинотеатр состоял из экрана и проектора, показы быстро организовывались по пути следования агитбригады.
https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html
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волгоград, донбасс, москва, общество, телеканал rt
Культура, Волгоград, Донбасс, Москва, Общество, Телеканал RT
В Волгограде покажут фильм о фестивале "RT.Док: Время героев"

Телеканал RT покажет фильм о фестивале "RT.Док: Время героев" 8 мая в Волгограде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Телеканал RT покажет фильм о международном фестивале "RT.Док: Время героев" 8 мая в рамках празднования Дня Победы в Волгограде, сообщат пресс-служба RT.
«
"Ленту покажут 8 мая в амфитеатре на набережной в Волгограде в рамках празднования Дня Победы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, телевизионная премьера фильма состоится 24 апреля на телеканалах RT и RTД.
Впервые картина была показана на II Международном фестивале "RT.Док: Время героев" в Москве, в Цифровом деловом пространстве.
Отмечается, что фильм автора Екатерины Яковлевой и режиссёра Олега Некишева рассказывает о поездке международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" к его героям на Донбасс. Показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале. Бойцы увидели фильмы о себе самих — ленту "Казаки", "Пацаны батальона "Восток", а также кадры с фестиваля в городах России, на которых зрители горячо приветствуют героев специальной военной операции.
"Нашим бойцам там, на фронте, очень необходимо наше внимание. В фильме зрители увидят, как сидят самые настоящие богатыри в землянках перед импровизированным киноэкраном, а на глазах у них — слёзы", — приводит пресс-служба слова руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой.
Как уточняется, из соображений безопасности поездка команды в Донбасс не анонсировалась. Передвижной кинотеатр состоял из экрана и проектора, показы быстро организовывались по пути следования агитбригады.
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