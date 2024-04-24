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Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян - РИА Новости, 24.04.2024
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Туризм
 
10:51 24.04.2024 (обновлено: 10:56 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/vizy-1941954719.html
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян - РИА Новости, 24.04.2024
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка рассматривает возможность продления предоставления бесплатных виз гражданам России, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:51
2024-04-24T10:56
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Шри-Ланка рассматривает возможность продления предоставления бесплатных виз гражданам России, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. "Виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц. Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше", - сказала посол. Шри-Ланка в конце октября 2023 года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно закончиться 30 апреля.
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новости - туризм, шри-ланка, россия, китай, джанита лиянаге, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Китай, Джанита Лиянаге, В мире
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян

Посол Лиянаге: Шри-Ланка может продлить предоставление бесплатных виз россиянам

© iStock.com / graphixelДевятиарочный мост Демодара в Элле, Шри-Ланка
Девятиарочный мост Демодара в Элле, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / graphixel
Девятиарочный мост Демодара в Элле, Шри-Ланка. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Шри-Ланка рассматривает возможность продления предоставления бесплатных виз гражданам России, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
"Виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц. Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше", - сказала посол.
Шри-Ланка в конце октября 2023 года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно закончиться 30 апреля.
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