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Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян - РИА Новости, 24.04.2024

Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка рассматривает возможность продления предоставления бесплатных виз гражданам России, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:51

2024-04-24T10:51

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Шри-Ланка рассматривает возможность продления предоставления бесплатных виз гражданам России, сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. "Виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц. Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше", - сказала посол. Шри-Ланка в конце октября 2023 года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно закончиться 30 апреля.

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новости - туризм, шри-ланка, россия, китай, джанита лиянаге, в мире