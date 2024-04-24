https://ria.ru/20240424/ukraina-1942131532.html

Целые бригады. На Западе пришли в ужас от ситуации с ВСУ из-за Сырского

Целые бригады. На Западе пришли в ужас от ситуации с ВСУ из-за Сырского - РИА Новости, 24.04.2024

Целые бригады. На Западе пришли в ужас от ситуации с ВСУ из-за Сырского

Украинские военные стали все чаще отказываться выполнять приказы после назначения главком ВСУ генерала Александра Сырского, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:12

2024-04-24T19:12

2024-04-24T19:12

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинские военные стали все чаще отказываться выполнять приказы после назначения главком ВСУ генерала Александра Сырского, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Пока не ясно, почему все эти солдаты (ВСУ. — Прим. Ред.) просто отказываются от битвы. Если все сообщения правдивы, то это говорит об обострении проблемы. Возможно, ситуация усугубилась из-за недавней смены командования: снятия с должности генерала Залужного <…> и заменой его на непопулярного генерала Сырского, который, как мы все знаем, русский", — отметил он.По мнению эксперта, на Украине наблюдается усталость среди военных от боевых действий. Они истощены и начинают сомневаться во всех обещаниях о возможной победе и поддержки со стороны Запада, пояснил он."Они все больше думают о том, как спасти собственную жизнь, а не о выполнении самоубийственных приказов. Они принимают решения, и целые бригады начинают принимать решения самостоятельно, что свидетельствует о нарушении командной цепочки", — резюмировал Меркурис.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942118263.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, александр сырский