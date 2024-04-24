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"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 24.04.2024 (обновлено: 18:59 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942118263.html
"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции
"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 24.04.2024
"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х остановить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:23
2024-04-24T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
патриот
флориан филиппо
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х остановить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Украине."Какое безумие! Урсула фон дер Ляйен только что опубликовала твит, в котором гордо сообщила, что ЕС выделил еще 1,5 миллиарда евро для Украины", — написал он.По словам Филиппо, это решение означает, что Париж отдал еще 300 миллионов евро. Он отметил, что это продолжается с января 2023 года. Эксперт напомнил, что французские евродепутаты в октябре прошлого года проголосовали за или воздержались."Хватит отправлять деньги Зеленскому! Мир и деньги для наших больниц, наших фермеров, наших государственных служб, наших нужд во Франции, быстро!" — призвал политик.По сообщению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X, Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро.
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, патриот, флориан филиппо, париж, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Патриот, Флориан Филиппо, Париж, Франция
"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции

Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х остановить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Украине.
"Какое безумие! Урсула фон дер Ляйен только что опубликовала твит, в котором гордо сообщила, что ЕС выделил еще 1,5 миллиарда евро для Украины", — написал он.
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По словам Филиппо, это решение означает, что Париж отдал еще 300 миллионов евро. Он отметил, что это продолжается с января 2023 года. Эксперт напомнил, что французские евродепутаты в октябре прошлого года проголосовали за или воздержались.
"Хватит отправлять деньги Зеленскому! Мир и деньги для наших больниц, наших фермеров, наших государственных служб, наших нужд во Франции, быстро!" — призвал политик.
По сообщению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X, Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияПатриотФлориан ФилиппоПарижФранция
 
 
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