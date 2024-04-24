https://ria.ru/20240424/ukraina-1942118263.html

"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции

"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 24.04.2024

"Какое безумие". Новое решение ЕС по Украине вызвало ярость во Франции

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х остановить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:23

2024-04-24T18:23

2024-04-24T18:59

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х остановить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Украине."Какое безумие! Урсула фон дер Ляйен только что опубликовала твит, в котором гордо сообщила, что ЕС выделил еще 1,5 миллиарда евро для Украины", — написал он.По словам Филиппо, это решение означает, что Париж отдал еще 300 миллионов евро. Он отметил, что это продолжается с января 2023 года. Эксперт напомнил, что французские евродепутаты в октябре прошлого года проголосовали за или воздержались."Хватит отправлять деньги Зеленскому! Мир и деньги для наших больниц, наших фермеров, наших государственных служб, наших нужд во Франции, быстро!" — призвал политик.По сообщению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X, Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро.

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

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