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На Украине готовят закон о регулировании дезинформации в соцсетях - РИА Новости, 24.04.2024
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13:24 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942005922.html
На Украине готовят закон о регулировании дезинформации в соцсетях
На Украине готовят закон о регулировании дезинформации в соцсетях - РИА Новости, 24.04.2024
На Украине готовят закон о регулировании дезинформации в соцсетях
Законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok, готовят на Украине, сообщила в среду украинская... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:24
2024-04-24T13:24
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok, готовят на Украине, сообщила в среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на руководителя украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко. "Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности, СБУ и нардепы с конца марта 2024 года разрабатывают законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. По информации Коваленко, законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" позволит "быстрее принимать решение о блокировании вражеских ресурсов". Речь идет, в частности, об аккаунтах в YouTube, TikTok. "Для YouTube или TikTok это будет аргументом, почему на Украине нужно заблокировать такие ресурсы, как уже заблокирован канал (украинской журналистки, против которой СБУ завело дело по обвинению в госизмене – ред.) Дианы Панченко", – приводит слова Коваленко издание. Он отметил, что по состоянию на 19 апреля на Украине заблокировано уже 200 YouTube-каналов и 24 аккаунта в TikTok. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Как заявил ранее председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование являются крайним средством, которое власти могут использовать только при критической потребности. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
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в мире, андрей коваленко, ярослав юрчишин, анатолий шарий, forbes, украина
В мире, Андрей Коваленко, Ярослав Юрчишин, Анатолий Шарий, Forbes, Украина
На Украине готовят закон о регулировании дезинформации в соцсетях

На Украине готовят проект о регулировании пропаганды в медиа и соцсетях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok, готовят на Украине, сообщила в среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на руководителя украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.
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"Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности, СБУ и нардепы с конца марта 2024 года разрабатывают законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала.
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По информации Коваленко, законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" позволит "быстрее принимать решение о блокировании вражеских ресурсов". Речь идет, в частности, об аккаунтах в YouTube, TikTok.
"Для YouTube или TikTok это будет аргументом, почему на Украине нужно заблокировать такие ресурсы, как уже заблокирован канал (украинской журналистки, против которой СБУ завело дело по обвинению в госизмене – ред.) Дианы Панченко", – приводит слова Коваленко издание.
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Он отметил, что по состоянию на 19 апреля на Украине заблокировано уже 200 YouTube-каналов и 24 аккаунта в TikTok.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Как заявил ранее председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование являются крайним средством, которое власти могут использовать только при критической потребности.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
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