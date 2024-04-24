"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины
Conversation: эффект от принятия в США пакета помощи для Киева преувеличен
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Перехват инициативы Киевом в конфликте с Россией после принятия пакета военной помощи в США крайне маловероятен, заявил немецкий политолог, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф в материале для австралийской газеты Conversation.
"Может ли этот пакет помощи стать чем-то большим, чем просто отсрочка неизбежного?" — написал он.
По мнению автора материала, ответ на этот вопрос зависит от политической воли западных союзников Киева. Политолог отметил, что многомесячная задержка голосования в Конгрессе США о выделении средств диктовалась внутриполитическими соображениями в год президентских выборов. В случае если победу в них в ноябре одержит бывший президент Дональд Трамп, вопрос поддержки Украины, вероятно, будет закрыт, предположил Вольф.
Обозреватель также обратил внимание на отставание оборонно-промышленных комплексов США и Европы от темпов российского военного производства. Кроме того, Россия на данном этапе сохраняет значительное превосходство и в живой силе, вследствие чего владеет инициативой на поле боя, признал он.
"Все это означает, что прогнозы о том, что Украина благодаря дополнительной поддержке США одержит военную победу в течение года, в лучшем случае — чрезмерный оптимизм, а в худшем — опасный бред", — заключил профессор.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.