Рейтинг@Mail.ru
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины - РИА Новости, 24.04.2024
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины
Перехват инициативы Киевом в конфликте с Россией после принятия пакета военной помощи в США крайне маловероятен, заявил немецкий политолог, профессор... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T03:45
2024-04-24T03:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
конгресс сша
дональд трамп
украина
россия
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Перехват инициативы Киевом в конфликте с Россией после принятия пакета военной помощи в США крайне маловероятен, заявил немецкий политолог, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф в материале для австралийской газеты Conversation."Может ли этот пакет помощи стать чем-то большим, чем просто отсрочка неизбежного?" — написал он.По мнению автора материала, ответ на этот вопрос зависит от политической воли западных союзников Киева. Политолог отметил, что многомесячная задержка голосования в Конгрессе США о выделении средств диктовалась внутриполитическими соображениями в год президентских выборов. В случае если победу в них в ноябре одержит бывший президент Дональд Трамп, вопрос поддержки Украины, вероятно, будет закрыт, предположил Вольф.Обозреватель также обратил внимание на отставание оборонно-промышленных комплексов США и Европы от темпов российского военного производства. Кроме того, Россия на данном этапе сохраняет значительное превосходство и в живой силе, вследствие чего владеет инициативой на поле боя, признал он."Все это означает, что прогнозы о том, что Украина благодаря дополнительной поддержке США одержит военную победу в течение года, в лучшем случае — чрезмерный оптимизм, а в худшем — опасный бред", — заключил профессор.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240423/senat-1941810934.html
https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941878114.html
сша
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, конгресс сша, дональд трамп, украина, россия, запад, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Конгресс США, Дональд Трамп, Украина, Россия, Запад, Европа
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины

Conversation: эффект от принятия в США пакета помощи для Киева преувеличен

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Перехват инициативы Киевом в конфликте с Россией после принятия пакета военной помощи в США крайне маловероятен, заявил немецкий политолог, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф в материале для австралийской газеты Conversation.
"Может ли этот пакет помощи стать чем-то большим, чем просто отсрочка неизбежного?" — написал он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Уже проиграли. В сенате США забили тревогу перед голосованием по Украине
23 апреля, 16:36
По мнению автора материала, ответ на этот вопрос зависит от политической воли западных союзников Киева. Политолог отметил, что многомесячная задержка голосования в Конгрессе США о выделении средств диктовалась внутриполитическими соображениями в год президентских выборов. В случае если победу в них в ноябре одержит бывший президент Дональд Трамп, вопрос поддержки Украины, вероятно, будет закрыт, предположил Вольф.
Обозреватель также обратил внимание на отставание оборонно-промышленных комплексов США и Европы от темпов российского военного производства. Кроме того, Россия на данном этапе сохраняет значительное превосходство и в живой силе, вследствие чего владеет инициативой на поле боя, признал он.
"Все это означает, что прогнозы о том, что Украина благодаря дополнительной поддержке США одержит военную победу в течение года, в лучшем случае — чрезмерный оптимизм, а в худшем — опасный бред", — заключил профессор.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ
Вчера, 02:10
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации
23 апреля, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКонгресс СШАДональд ТрампУкраинаРоссияЗападЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала