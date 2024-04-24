https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html

"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины

"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины - РИА Новости, 24.04.2024

"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины

Перехват инициативы Киевом в конфликте с Россией после принятия пакета военной помощи в США крайне маловероятен, заявил немецкий политолог, профессор... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T03:45

2024-04-24T03:45

2024-04-24T03:45

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Перехват инициативы Киевом в конфликте с Россией после принятия пакета военной помощи в США крайне маловероятен, заявил немецкий политолог, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф в материале для австралийской газеты Conversation."Может ли этот пакет помощи стать чем-то большим, чем просто отсрочка неизбежного?" — написал он.По мнению автора материала, ответ на этот вопрос зависит от политической воли западных союзников Киева. Политолог отметил, что многомесячная задержка голосования в Конгрессе США о выделении средств диктовалась внутриполитическими соображениями в год президентских выборов. В случае если победу в них в ноябре одержит бывший президент Дональд Трамп, вопрос поддержки Украины, вероятно, будет закрыт, предположил Вольф.Обозреватель также обратил внимание на отставание оборонно-промышленных комплексов США и Европы от темпов российского военного производства. Кроме того, Россия на данном этапе сохраняет значительное превосходство и в живой силе, вследствие чего владеет инициативой на поле боя, признал он."Все это означает, что прогнозы о том, что Украина благодаря дополнительной поддержке США одержит военную победу в течение года, в лучшем случае — чрезмерный оптимизм, а в худшем — опасный бред", — заключил профессор.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240423/senat-1941810934.html

https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941878114.html

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