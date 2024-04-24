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В суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой вызвали ясновидящую - РИА Новости, 24.04.2024
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18:50 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942123872.html
В суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой вызвали ясновидящую
В суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой вызвали ясновидящую - РИА Новости, 24.04.2024
В суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой вызвали ясновидящую
Экстрасенс Гульнара Ережепова рассказала, что обвиняемый в убийстве Салтанат Нукеновой экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев несколько раз звонил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:50
2024-04-24T18:49
происшествия
казахстан
астана
куандык бишимбаев
youtube
убийство
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АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Экстрасенс Гульнара Ережепова рассказала, что обвиняемый в убийстве Салтанат Нукеновой экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев несколько раз звонил ей в день трагедии. Подробности разговора она привела на судебном заседании по делу, которое транслировалось в Youtube.Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже около месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.Экстрасенс не пришла на заседание, сославшись на многочисленные угрозы, поэтому отвечала на вопросы сторон по видеосвязи. Она сообщила, что Бишимбаев неоднократно звонил ей в день гибели Нукеновой. Дело в том, что ранее гадалка консультировала бывшего чиновника по различным вопросам.&quot;Сказал (в тот день - ред.): &quot;Мы с Салтанат сильно напились и подрались&quot;. Это было днём. По голосу он был пьяный. Все время мне говорил &quot;Вы посмотрите, посмотрите&quot; Я говорила: &quot;Врачу позвони, скорую вызови&quot;. Я думала, что он пьяный, серьезно не восприняла его звонок, думала, что это пьяный бред&quot;, — отметила Ережепова.Местные журналисты обратили внимание, что ее слова разнятся с показаниями Бишимбаева: он уверял на суде, что спрашивал ясновидящую, когда Салтанат “придет в чувства" после побоев. Та, говорил он, заверила, что его супруге "скоро станет лучше".Гульнара в свою очередь заявила: Бишимбаев был в истерике и требовал “подтвердить, что с ней все в порядке”.Во время заседания заслушали показания Бахытжана Байжанова, брата Бишимбаева. Он тоже на скамейке подсудимых - по обвинению в укрывательстве преступления.Байжанов опроверг слова экстрасенса. По его словам, та вовсе не предлагала обращаться к врачам.В свою очередь, ясновидящая добавила, что сообщила о происшествии матери обвиняемого."Твой сын что-то натворил. Они сильно подрались, иди узнай. Там случилось что-то страшное. Она стала сильно плакать, и я бросила трубку", – вспомнила Ережелова свои слова.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон.Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК.
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происшествия, казахстан, астана, куандык бишимбаев, youtube, убийство
Происшествия, Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев, YouTube, Убийство

В суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой вызвали ясновидящую

© Sputnik / Болат ШайхиновЭкс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев
Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
Читать ria.ru в
АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Экстрасенс Гульнара Ережепова рассказала, что обвиняемый в убийстве Салтанат Нукеновой экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев несколько раз звонил ей в день трагедии. Подробности разговора она привела на судебном заседании по делу, которое транслировалось в Youtube.
Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже около месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.
Экстрасенс не пришла на заседание, сославшись на многочисленные угрозы, поэтому отвечала на вопросы сторон по видеосвязи. Она сообщила, что Бишимбаев неоднократно звонил ей в день гибели Нукеновой. Дело в том, что ранее гадалка консультировала бывшего чиновника по различным вопросам.
«

"Сказал (в тот день - ред.): "Мы с Салтанат сильно напились и подрались". Это было днём. По голосу он был пьяный. Все время мне говорил "Вы посмотрите, посмотрите" Я говорила: "Врачу позвони, скорую вызови". Я думала, что он пьяный, серьезно не восприняла его звонок, думала, что это пьяный бред", — отметила Ережепова.

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Местные журналисты обратили внимание, что ее слова разнятся с показаниями Бишимбаева: он уверял на суде, что спрашивал ясновидящую, когда Салтанат “придет в чувства" после побоев. Та, говорил он, заверила, что его супруге "скоро станет лучше".
Гульнара в свою очередь заявила: Бишимбаев был в истерике и требовал “подтвердить, что с ней все в порядке”.
Во время заседания заслушали показания Бахытжана Байжанова, брата Бишимбаева. Он тоже на скамейке подсудимых - по обвинению в укрывательстве преступления.
Байжанов опроверг слова экстрасенса. По его словам, та вовсе не предлагала обращаться к врачам.
В свою очередь, ясновидящая добавила, что сообщила о происшествии матери обвиняемого.
«
"Твой сын что-то натворил. Они сильно подрались, иди узнай. Там случилось что-то страшное. Она стала сильно плакать, и я бросила трубку", – вспомнила Ережелова свои слова.
Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон.
Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК.
Наручники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2018
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ПроисшествияКазахстанАстанаКуандык БишимбаевYouTubeУбийство
 
 
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