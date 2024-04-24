Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине
Макгрегор: США уничтожают украинскую нацию, выделяя военную помощь Киеву
© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press ServiceГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press Service
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Принятие в Соединенных Штатах законопроекта о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на 60 миллиардов долларов не будет способствовать разрешению конфликта и лишь продлевает кровопролитие, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Надежда администрации при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации", — написал он.
Полковник обратил внимание на то, что инициатива на поле боя продолжает складываться не в пользу Киева на протяжении нескольких месяцев.
"Это продолжается уже давно и, к сожалению, с наступлением летних месяцев ситуация станет намного хуже", — добавил он.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.