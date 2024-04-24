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Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 24.04.2024 (обновлено: 11:59 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html
Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине
Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине
Принятие в Соединенных Штатах законопроекта о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на 60 миллиардов долларов не будет способствовать разрешению... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:40
2024-04-24T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
конгресс сша
украина
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Принятие в Соединенных Штатах законопроекта о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на 60 миллиардов долларов не будет способствовать разрешению конфликта и лишь продлевает кровопролитие, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Надежда администрации при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации", — написал он.Полковник обратил внимание на то, что инициатива на поле боя продолжает складываться не в пользу Киева на протяжении нескольких месяцев."Это продолжается уже давно и, к сожалению, с наступлением летних месяцев ситуация станет намного хуже", — добавил он.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Читайте в Дзен: "Трухнуло сильно". Российские военные ударили по военной части в Одессе. Часть города осталась без света"У нас катастрофа": в Киеве забили тревогу. Украинские военные исчезают. ВСУ не могут восполнить потери
https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html
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в мире, сша, конгресс сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Конгресс США, Украина, Россия
Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине

Макгрегор: США уничтожают украинскую нацию, выделяя военную помощь Киеву

© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press ServiceГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press Service
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Принятие в Соединенных Штатах законопроекта о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на 60 миллиардов долларов не будет способствовать разрешению конфликта и лишь продлевает кровопролитие, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Надежда администрации при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации", — написал он.
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Вчера, 02:10
Полковник обратил внимание на то, что инициатива на поле боя продолжает складываться не в пользу Киева на протяжении нескольких месяцев.
"Это продолжается уже давно и, к сожалению, с наступлением летних месяцев ситуация станет намного хуже", — добавил он.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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"У нас катастрофа": в Киеве забили тревогу. Украинские военные исчезают. ВСУ не могут восполнить потери
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