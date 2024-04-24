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Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века
Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века - РИА Новости, 24.04.2024
Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века
Терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, цель терактов, за которыми стоят и спецслужбы некоторых стран - подрыв конституционных основ и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:46
2024-04-24T09:46
2024-04-24T09:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, цель терактов, за которыми стоят и спецслужбы некоторых стран - подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ."Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, санкт-петербург, в мире
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века
Путин: терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века