https://ria.ru/20240424/teplokhod-1941918273.html
Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов
Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов - РИА Новости, 24.04.2024
Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов
Московские круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:29
2024-04-24T07:29
2024-04-24T07:29
новости - туризм
нижний новгород
великий новгород
санкт-петербург
сергей собянин
северный речной вокзал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936119515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdbcaabc6dc8d237670627132305efbf.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "В новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. От московских речных вокзалов круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны. Среди новинок, например, эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что можно отправиться в путешествие, посетив на теплоходе Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и многие другие города Центральной России. Маршрут стартует от Северного речного вокзала и завершается на Южном, теплоход идет по Волге, Оке и Москве-реке.
https://ria.ru/20240414/kruizy-1939162331.html
нижний новгород
великий новгород
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936119515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84b4759b713efc3db125eeb13a214b7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, нижний новгород, великий новгород, санкт-петербург, сергей собянин, северный речной вокзал
Новости - Туризм, Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Сергей Собянин, Северный Речной вокзал
Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов
Собянин: московские круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"В новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. От московских речных вокзалов круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны. Среди новинок, например, эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов", - говорится в сообщении.
Собянин отметил, что можно отправиться в путешествие, посетив на теплоходе Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и многие другие города Центральной России. Маршрут стартует от Северного речного вокзала и завершается на Южном, теплоход идет по Волге, Оке и Москве-реке.