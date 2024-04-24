https://ria.ru/20240424/teplokhod-1941918273.html

Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов

Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов - РИА Новости, 24.04.2024

Московские круизные теплоходы будут ходить до почти 50 городов

Московские круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:29

2024-04-24T07:29

2024-04-24T07:29

новости - туризм

нижний новгород

великий новгород

санкт-петербург

сергей собянин

северный речной вокзал

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "В новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. От московских речных вокзалов круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны. Среди новинок, например, эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что можно отправиться в путешествие, посетив на теплоходе Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и многие другие города Центральной России. Маршрут стартует от Северного речного вокзала и завершается на Южном, теплоход идет по Волге, Оке и Москве-реке.

https://ria.ru/20240414/kruizy-1939162331.html

нижний новгород

великий новгород

санкт-петербург

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новости - туризм, нижний новгород, великий новгород, санкт-петербург, сергей собянин, северный речной вокзал