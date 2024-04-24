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В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации - РИА Новости, 24.04.2024
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12:05 24.04.2024 (обновлено: 16:37 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/svo-1941978669.html
В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации
В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации - РИА Новости, 24.04.2024
В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации
Первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, привезли на Поклонную гору в Москве,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:05
2024-04-24T16:37
москва
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, привезли на Поклонную гору в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Среди них — немецкая БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, турецкий броневик Kirpi BMC 350.Выставка трофейного вооружения откроется 1 мая и продлится месяц. По информации Минобороны, там представят более 30 образцов боевой техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.Например, посетители смогут увидеть немецкий танк Leopard, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC.
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Трофейная техника, захваченная в ходе СВО, на Поклонной горе
Трофейную технику, захваченную российскими военными в ходе спецоперации, привезли на Поклонную гору в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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москва
Москва
В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации

Технику, захваченную российскими военными в ходе СВО, привезли на Поклонную гору

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, привезли на Поклонную гору в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Среди них — немецкая БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, турецкий броневик Kirpi BMC 350.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

Бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

Бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 5

БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 5

Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 5

Бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 5

БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 5

БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 5
Выставка трофейного вооружения откроется 1 мая и продлится месяц. По информации Минобороны, там представят более 30 образцов боевой техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
Например, посетители смогут увидеть немецкий танк Leopard, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC.
Транспортировка танка Leopard, захваченного ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard
23 апреля, 05:05
 
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