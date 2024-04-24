В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации

Технику, захваченную российскими военными в ходе СВО, привезли на Поклонную гору
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве