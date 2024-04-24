https://ria.ru/20240424/svo-1941978669.html

В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации

В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации - РИА Новости, 24.04.2024

В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе спецоперации

Первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, привезли на Поклонную гору в Москве,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:05

2024-04-24T12:05

2024-04-24T16:37

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941987861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0f34b8d8ac78e663d49f5afee1ba820.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, привезли на Поклонную гору в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Среди них — немецкая БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, турецкий броневик Kirpi BMC 350.Выставка трофейного вооружения откроется 1 мая и продлится месяц. По информации Минобороны, там представят более 30 образцов боевой техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.Например, посетители смогут увидеть немецкий танк Leopard, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC.

https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трофейная техника, захваченная в ходе СВО, на Поклонной горе Трофейную технику, захваченную российскими военными в ходе спецоперации, привезли на Поклонную гору в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-24T12:05 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва