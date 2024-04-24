https://ria.ru/20240424/sud-1941930235.html

Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд

Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд - РИА Новости, 24.04.2024

Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд

Уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул передано в суд, сообщает в среду прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:17

2024-04-24T09:17

2024-04-24T09:43

гагаузия

в мире

молдавия

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул передано в суд, сообщает в среду прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии."Уголовное дело в отношении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии "Шор" направлено в суд", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства.По данным прокуратуры, им предъявлено обвинение в "принятии финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастника".Ранее Гуцул в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело в Молдавии является политическим преследованием.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240306/delo-1931602463.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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гагаузия, в мире, молдавия, евгения гуцул