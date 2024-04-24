https://ria.ru/20240424/shkoly-1941958938.html
Генпрокурор рассказал о работе по предупреждению преступлений в школах
Генпрокурор рассказал о работе по предупреждению преступлений в школах - РИА Новости, 24.04.2024
Генпрокурор рассказал о работе по предупреждению преступлений в школах
Прокуроры в 2023 году выявили факты замалчивания педагогами случаев травли учеников в школах России, а также совершения в отношении них преступлений, сообщил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:04
2024-04-24T11:04
2024-04-24T11:04
происшествия
россия
брянск
игорь краснов
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Прокуроры в 2023 году выявили факты замалчивания педагогами случаев травли учеников в школах России, а также совершения в отношении них преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации. "Трагедия в брянской школе (в конце прошлого года – ред.), к сожалению, в очередной раз указала на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии. Все должны понимать, что безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов. Однако прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них. Не способствует предотвращению антиобщественных действий нехватка школьных психологов и отсутствие служб медиации", - сказал Краснов. По его словам, использование медиативных технологий в образовательном процессе носит методический характер, поэтому, отметил Краснов, урегулирование конфликтов и проблем в школе следует перевести в "нормативную плоскость". Стрельба произошла в гимназии №5 Брянска 7 декабря 2023 года. По информации СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших были доставлены в медучреждение. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html
https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянск, игорь краснов, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Россия, Брянск, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Генпрокурор рассказал о работе по предупреждению преступлений в школах
Краснов: выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников в школах
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Прокуроры в 2023 году выявили факты замалчивания педагогами случаев травли учеников в школах России, а также совершения в отношении них преступлений, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации.
"Трагедия в брянской школе (в конце прошлого года – ред.), к сожалению, в очередной раз указала на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии. Все должны понимать, что безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов. Однако прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них. Не способствует предотвращению антиобщественных действий нехватка школьных психологов и отсутствие служб медиации", - сказал Краснов.
По его словам, использование медиативных технологий в образовательном процессе носит методический характер, поэтому, отметил Краснов, урегулирование конфликтов и проблем в школе следует перевести в "нормативную плоскость".
Стрельба произошла в гимназии №5 Брянска 7 декабря 2023 года. По информации СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших были доставлены в медучреждение. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.