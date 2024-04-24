https://ria.ru/20240424/rossiya-1941997756.html

Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев

Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.04.2024

Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев

Страны, в том числе прозападного толка, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, сейчас благодаря обнародуемым Москвой фактам РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:04

2024-04-24T13:04

2024-04-24T13:06

специальная военная операция на украине

безопасность

совет безопасности рф

россия

украина

николай патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Страны, в том числе прозападного толка, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, сейчас благодаря обнародуемым Москвой фактам изменили свое мнение и теперь признают, что РФ была вынуждена защищаться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он посетил экспозицию, обличающую украинский нацизм, в рамках выставки на проходящей в Санкт-Петербурге XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По словам Патрушева, эта экспозиция очень полезна и за рубежом доказательства России, "конечно, слышат". "И очень многие, которые ранее считали, что агрессию [на Украине] совершила Россия, сейчас уже изменили свою точку зрения. Мы их убедили. И они говорят: "Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала", - сказал Патрушев журналистам по итогам осмотра экспозиции. "И для нас это очень важно. Эти дискуссии, рассказы помогают нам, чтобы они объективную позицию стали занимать", - подчеркнул он. По словам Патрушева, эти страны "прекрасно понимают, кто финансирует" киевский режим. "И даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже понимают, только говорят: "Вы нас, пожалуйста, не называйте"... Боятся, что если на них санкции будут наложены, то им будет тяжело. Поэтому они говорят: "Вы нас не называйте", - добавил он. На фото- и видеоматериалах выставки продемонстрирована сущность украинской хунты через проведение аналогий с фашистской идеологией: героизацию нацистов, использование нацистской атрибутики и символики, организацию факельных шествий, распространение ксенофобской литературы, применение террора к мирному населению, создание тренировочных баз, в том числе с участием детей, для подготовки бойцов неонацистских подразделений. В рамках экспозиции на практике показаны примеры вовлеченности Запада и его сателлитов в конфликт на Украине. Участники встречи могут увидеть фрагменты снаряда РСЗО HIMARS, крылатой ракеты Storm Shadow, авиационной противорадиолокационной ракеты HARM (США), минометной мины калибра 60 мм производства Польши, корпуса снаряда РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, корпуса 155-мм артиллерийского снаряда производства США.

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, россия, украина, николай патрушев