Рейтинг@Mail.ru
Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 24.04.2024 (обновлено: 13:06 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/rossiya-1941997756.html
Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев
Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.04.2024
Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев
Страны, в том числе прозападного толка, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, сейчас благодаря обнародуемым Москвой фактам РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:04
2024-04-24T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
украина
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Страны, в том числе прозападного толка, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, сейчас благодаря обнародуемым Москвой фактам изменили свое мнение и теперь признают, что РФ была вынуждена защищаться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он посетил экспозицию, обличающую украинский нацизм, в рамках выставки на проходящей в Санкт-Петербурге XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По словам Патрушева, эта экспозиция очень полезна и за рубежом доказательства России, "конечно, слышат". "И очень многие, которые ранее считали, что агрессию [на Украине] совершила Россия, сейчас уже изменили свою точку зрения. Мы их убедили. И они говорят: "Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала", - сказал Патрушев журналистам по итогам осмотра экспозиции. "И для нас это очень важно. Эти дискуссии, рассказы помогают нам, чтобы они объективную позицию стали занимать", - подчеркнул он. По словам Патрушева, эти страны "прекрасно понимают, кто финансирует" киевский режим. "И даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже понимают, только говорят: "Вы нас, пожалуйста, не называйте"... Боятся, что если на них санкции будут наложены, то им будет тяжело. Поэтому они говорят: "Вы нас не называйте", - добавил он. На фото- и видеоматериалах выставки продемонстрирована сущность украинской хунты через проведение аналогий с фашистской идеологией: героизацию нацистов, использование нацистской атрибутики и символики, организацию факельных шествий, распространение ксенофобской литературы, применение террора к мирному населению, создание тренировочных баз, в том числе с участием детей, для подготовки бойцов неонацистских подразделений. В рамках экспозиции на практике показаны примеры вовлеченности Запада и его сателлитов в конфликт на Украине. Участники встречи могут увидеть фрагменты снаряда РСЗО HIMARS, крылатой ракеты Storm Shadow, авиационной противорадиолокационной ракеты HARM (США), минометной мины калибра 60 мм производства Польши, корпуса снаряда РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, корпуса 155-мм артиллерийского снаряда производства США.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, совет безопасности рф, россия, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Украина, Николай Патрушев
Прозападные страны боятся признать правоту России, заявил Патрушев

Патрушев: прозападные страны не говорят о правоте России вслух, опасаясь санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Страны, в том числе прозападного толка, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, сейчас благодаря обнародуемым Москвой фактам изменили свое мнение и теперь признают, что РФ была вынуждена защищаться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он посетил экспозицию, обличающую украинский нацизм, в рамках выставки на проходящей в Санкт-Петербурге XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По словам Патрушева, эта экспозиция очень полезна и за рубежом доказательства России, "конечно, слышат".
Изображение сгенерировано ИИ
Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях
16 апреля, 08:00
"И очень многие, которые ранее считали, что агрессию [на Украине] совершила Россия, сейчас уже изменили свою точку зрения. Мы их убедили. И они говорят: "Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала", - сказал Патрушев журналистам по итогам осмотра экспозиции.
"И для нас это очень важно. Эти дискуссии, рассказы помогают нам, чтобы они объективную позицию стали занимать", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, эти страны "прекрасно понимают, кто финансирует" киевский режим. "И даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже понимают, только говорят: "Вы нас, пожалуйста, не называйте"... Боятся, что если на них санкции будут наложены, то им будет тяжело. Поэтому они говорят: "Вы нас не называйте", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
На фото- и видеоматериалах выставки продемонстрирована сущность украинской хунты через проведение аналогий с фашистской идеологией: героизацию нацистов, использование нацистской атрибутики и символики, организацию факельных шествий, распространение ксенофобской литературы, применение террора к мирному населению, создание тренировочных баз, в том числе с участием детей, для подготовки бойцов неонацистских подразделений.
В рамках экспозиции на практике показаны примеры вовлеченности Запада и его сателлитов в конфликт на Украине. Участники встречи могут увидеть фрагменты снаряда РСЗО HIMARS, крылатой ракеты Storm Shadow, авиационной противорадиолокационной ракеты HARM (США), минометной мины калибра 60 мм производства Польши, корпуса снаряда РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, корпуса 155-мм артиллерийского снаряда производства США.
Изображение сгенерировано ИИ
Истерика на фоне агонии не поможет Западу
20 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияУкраинаНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала