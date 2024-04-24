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Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот" - РИА Новости, 24.04.2024
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15:51 24.04.2024 (обновлено: 16:00 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/rokot-1942063930.html
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот" - РИА Новости, 24.04.2024
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"
Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:51
2024-04-24T16:00
безопасность
россия
плесецк
сергей шойгу
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ. "Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", - приводит слова Шойгу Минобороны РФ. Ракета "Рокот" была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Снимаемые с дежурства носители преобразовывались в космические ракеты и использовались для коммерческих запусков. Программа "Рокот" была приостановлена. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что предприятие разрабатывает конструкторскую документацию на модернизированную версию этой ракеты лёгкого класса "Рокот-М".
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безопасность, россия, плесецк, сергей шойгу, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева
Безопасность, Россия, Плесецк, Сергей Шойгу, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"

Шойгу: испытания модернизированной ракеты "Рокот" начнутся в декабре 2024 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ.
"Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", - приводит слова Шойгу Минобороны РФ.
Ракета "Рокот" была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Снимаемые с дежурства носители преобразовывались в космические ракеты и использовались для коммерческих запусков. Программа "Рокот" была приостановлена. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что предприятие разрабатывает конструкторскую документацию на модернизированную версию этой ракеты лёгкого класса "Рокот-М".
Пуск межконтинентальной ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"
1 марта, 16:38
 
БезопасностьРоссияПлесецкСергей ШойгуАлексей ВарочкоГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
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