https://ria.ru/20240424/rokot-1942063930.html
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот" - РИА Новости, 24.04.2024
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"
Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:51
2024-04-24T15:51
2024-04-24T16:00
безопасность
россия
плесецк
сергей шойгу
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ. "Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", - приводит слова Шойгу Минобороны РФ. Ракета "Рокот" была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Снимаемые с дежурства носители преобразовывались в космические ракеты и использовались для коммерческих запусков. Программа "Рокот" была приостановлена. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что предприятие разрабатывает конструкторскую документацию на модернизированную версию этой ракеты лёгкого класса "Рокот-М".
https://ria.ru/20240301/yars-1930536650.html
россия
плесецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, плесецк, сергей шойгу, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева
Безопасность, Россия, Плесецк, Сергей Шойгу, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"
Шойгу: испытания модернизированной ракеты "Рокот" начнутся в декабре 2024 году