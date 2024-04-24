https://ria.ru/20240424/rokot-1942063930.html

Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"

Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот" - РИА Новости, 24.04.2024

Шойгу рассказал, когда начнутся испытания модернизированной ракеты "Рокот"

Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:51

2024-04-24T15:51

2024-04-24T16:00

безопасность

россия

плесецк

сергей шойгу

алексей варочко

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса "Рокот" начнутся в декабре 2024 года, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ. "Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", - приводит слова Шойгу Минобороны РФ. Ракета "Рокот" была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Снимаемые с дежурства носители преобразовывались в космические ракеты и использовались для коммерческих запусков. Программа "Рокот" была приостановлена. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что предприятие разрабатывает конструкторскую документацию на модернизированную версию этой ракеты лёгкого класса "Рокот-М".

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безопасность, россия, плесецк, сергей шойгу, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева