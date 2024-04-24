https://ria.ru/20240424/putin-1941990110.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу - РИА Новости, 24.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу
Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, контакты ежедневные, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:37
2024-04-24T12:37
2024-04-24T12:59
россия
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, контакты ежедневные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее по подозрению в совершении преступления по статье о получении взятки был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов."У Верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны, они ежедневные", - сказал Песков журналистам.При этом он отказался привести детали обсуждения задержания Иванова в ходе таких контактов.
https://ria.ru/20240424/sud-1941944432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, дело замминистра обороны тимура иванова
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу
Песков: у Путина постоянные контакты с министром обороны РФ Шойгу