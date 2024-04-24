https://ria.ru/20240424/putin-1941990110.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу - РИА Новости, 24.04.2024

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу

Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, контакты ежедневные, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:37

2024-04-24T12:37

2024-04-24T12:59

россия

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, контакты ежедневные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее по подозрению в совершении преступления по статье о получении взятки был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов."У Верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны, они ежедневные", - сказал Песков журналистам.При этом он отказался привести детали обсуждения задержания Иванова в ходе таких контактов.

https://ria.ru/20240424/sud-1941944432.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, дело замминистра обороны тимура иванова