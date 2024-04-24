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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу - РИА Новости, 24.04.2024
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12:37 24.04.2024 (обновлено: 12:59 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/putin-1941990110.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу - РИА Новости, 24.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу
Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, контакты ежедневные, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:37
2024-04-24T12:59
россия
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, контакты ежедневные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее по подозрению в совершении преступления по статье о получении взятки был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов."У Верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны, они ежедневные", - сказал Песков журналистам.При этом он отказался привести детали обсуждения задержания Иванова в ходе таких контактов.
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россия, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, дело замминистра обороны тимура иванова
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Шойгу

Песков: у Путина постоянные контакты с министром обороны РФ Шойгу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, контакты ежедневные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее по подозрению в совершении преступления по статье о получении взятки был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
"У Верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны, они ежедневные", - сказал Песков журналистам.
При этом он отказался привести детали обсуждения задержания Иванова в ходе таких контактов.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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РоссияБезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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