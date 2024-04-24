https://ria.ru/20240424/putin-1941943114.html
Никто из участников теракта в "Крокусе" не уйдет от возмездия, заявил Путин
Никто из участников теракта в "Крокусе" не уйдет от возмездия, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024
Никто из участников теракта в "Крокусе" не уйдет от возмездия, заявил Путин
Никто из участников теракта в подмосковном "Крокус сити холле" не должен уйти от справедливого возмездия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:57
2024-04-24T09:57
2024-04-24T09:57
теракт в "крокус сити холле"
россия
владимир путин
крокус
крокус сити холл
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Никто из участников теракта в подмосковном "Крокус сити холле" не должен уйти от справедливого возмездия, заявил президент России Владимир Путин. Спецслужбы и правоохранительные органы России выявляют участников этого теракта, включая заказчиков, спонсоров, организаторов, сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", - подчеркнул Путин. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240401/feyki-1937203627.html
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россия, владимир путин, крокус, крокус сити холл, санкт-петербург
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Владимир Путин, Крокус, Крокус Сити Холл, Санкт-Петербург
Никто из участников теракта в "Крокусе" не уйдет от возмездия, заявил Путин
Путин: участника теракта в "Крокусе" не должны уйти от справедливого возмездия