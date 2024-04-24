https://ria.ru/20240424/putin-1941942878.html

Путин: Россия готова сотрудничать в обеспечении глобальной безопасности

Путин: Россия готова сотрудничать в обеспечении глобальной безопасности - РИА Новости, 24.04.2024

Путин: Россия готова сотрудничать в обеспечении глобальной безопасности

Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:56

2024-04-24T09:56

2024-04-24T09:56

россия

санкт-петербург

владимир путин

в мире

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вновь подчеркну: Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ. "Уверен, что ваша нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете", - добавил Путин. Он пожелал успехов участникам встречи.

https://ria.ru/20240412/peskov-1939604548.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире