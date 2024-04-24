https://ria.ru/20240424/provokatory-1941962960.html

Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов

Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов - РИА Новости, 24.04.2024

Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов

Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:16

2024-04-24T11:16

2024-04-24T11:41

игорь краснов

безопасность

россия

генеральная прокуратура рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и военных, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Социальные сети активно используются провокаторами для распространения радикальной идеологии и ложных сведений. Наши граждане через популярные телеграм-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных", - сказал Краснов на заседании в Совете Федерации.По его словам, прокуроры в 2023 году направили в Роскомнадзор более 1 тысячи требований, в результате чего с 95 тысяч сайтов противоправная информация была удалена.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь краснов, безопасность, россия, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф