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Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов - РИА Новости, 24.04.2024
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11:16 24.04.2024 (обновлено: 11:41 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/provokatory-1941962960.html
Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов
Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов - РИА Новости, 24.04.2024
Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов
Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:16
2024-04-24T11:41
игорь краснов
безопасность
россия
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и военных, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Социальные сети активно используются провокаторами для распространения радикальной идеологии и ложных сведений. Наши граждане через популярные телеграм-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных", - сказал Краснов на заседании в Совете Федерации.По его словам, прокуроры в 2023 году направили в Роскомнадзор более 1 тысячи требований, в результате чего с 95 тысяч сайтов противоправная информация была удалена.
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игорь краснов, безопасность, россия, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф
Игорь Краснов, Безопасность, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ
Провокаторы призывают отбирать оружие у военных и полиции, заявил Краснов

Краснов: провокаторы шлют инструкции, как отобрать оружие у военных и полиции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и военных, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Социальные сети активно используются провокаторами для распространения радикальной идеологии и ложных сведений. Наши граждане через популярные телеграм-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных", - сказал Краснов на заседании в Совете Федерации.
По его словам, прокуроры в 2023 году направили в Роскомнадзор более 1 тысячи требований, в результате чего с 95 тысяч сайтов противоправная информация была удалена.
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