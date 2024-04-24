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В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:44 24.04.2024 (обновлено: 23:47 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/proekt-1942161220.html
В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться
В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться - РИА Новости, 24.04.2024
В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться
В Госдуму внесли законопроект о праве досрочного увольнения с военной службы мобилизованных, семьям которых в течение года с момента призыва присвоили статус... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:44
2024-04-24T23:47
общество
госдума рф
кпрф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о праве досрочного увольнения с военной службы мобилизованных, семьям которых в течение года с момента призыва присвоили статус многодетных, соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.Авторами выступили депутат Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов, представляющие Коммунистическую партию Российской Федерации.Поправки касаются закона "О воинской обязанности и военной службе". Предлагается внести изменения в часть 1 статьи 51, где указаны основания, по которым возможно увольнение с военной службы."Дополнить пунктом "п" следующего содержания: правом на досрочное увольнение с военной службы обладают граждане, призванные по мобилизации, в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу", — говорится в проекте.
https://ria.ru/20240328/putin-1936280242.html
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общество, госдума рф, кпрф
Общество, Госдума РФ, КПРФ, Специальная военная операция на Украине
В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться

В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уйти со службы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о праве досрочного увольнения с военной службы мобилизованных, семьям которых в течение года с момента призыва присвоили статус многодетных, соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Авторами выступили депутат Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов, представляющие Коммунистическую партию Российской Федерации.
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Поправки касаются закона "О воинской обязанности и военной службе". Предлагается внести изменения в часть 1 статьи 51, где указаны основания, по которым возможно увольнение с военной службы.
"Дополнить пунктом "п" следующего содержания: правом на досрочное увольнение с военной службы обладают граждане, призванные по мобилизации, в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу", — говорится в проекте.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоГосдума РФКПРФ
 
 
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