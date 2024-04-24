https://ria.ru/20240424/proekt-1942161220.html

В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться

В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться - РИА Новости, 24.04.2024

В ГД внесли проект о праве многодетных мобилизованных досрочно уволиться

В Госдуму внесли законопроект о праве досрочного увольнения с военной службы мобилизованных, семьям которых в течение года с момента призыва присвоили статус... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T22:44

2024-04-24T22:44

2024-04-24T23:47

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о праве досрочного увольнения с военной службы мобилизованных, семьям которых в течение года с момента призыва присвоили статус многодетных, соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.Авторами выступили депутат Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов, представляющие Коммунистическую партию Российской Федерации.Поправки касаются закона "О воинской обязанности и военной службе". Предлагается внести изменения в часть 1 статьи 51, где указаны основания, по которым возможно увольнение с военной службы."Дополнить пунктом "п" следующего содержания: правом на досрочное увольнение с военной службы обладают граждане, призванные по мобилизации, в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу", — говорится в проекте.

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общество, госдума рф, кпрф