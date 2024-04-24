https://ria.ru/20240424/plesetsk-1942067509.html

Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке

Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке - РИА Новости, 24.04.2024

Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке

Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на космодроме Плесецк доложили о введении в строй нового универсального технического комплекса, на котором будут готовить... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:57

2024-04-24T15:57

2024-04-24T16:13

безопасность

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на космодроме Плесецк доложили о введении в строй нового универсального технического комплекса, на котором будут готовить спутники военного и социально-экономического назначения для их запуска на ракете "Ангара", сообщили в министерстве. В МО РФ сообщили, что Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры космодрома Плесецк. "Генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего космическими войсками – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Головко о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков "Бриз-М" и космических головных частей для ракет-носителей семейства "Ангара", - говорится в сообщении. По информации ведомства, Шойгу доложили, что комплекс подготовки космических аппаратов оснащен полностью отечественными типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, пневмо- и электроиспытаний.

https://ria.ru/20240423/angara-1941702752.html

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плесецк

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Шойгу на космодроме Плесецк в Архангельской области Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны. На космодроме завершено создание инфраструктуры для запусков спутников на все типы орбит в интересах Минобороны на ракетах "Ангара", отметил министр. 2024-04-24T15:57 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, космос - риа наука, россия, плесецк, сергей шойгу, александр головко