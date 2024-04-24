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Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке - РИА Новости, 24.04.2024
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15:57 24.04.2024 (обновлено: 16:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/plesetsk-1942067509.html
Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке
Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке - РИА Новости, 24.04.2024
Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке
Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на космодроме Плесецк доложили о введении в строй нового универсального технического комплекса, на котором будут готовить... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:57
2024-04-24T16:13
безопасность
космос - риа наука
россия
плесецк
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на космодроме Плесецк доложили о введении в строй нового универсального технического комплекса, на котором будут готовить спутники военного и социально-экономического назначения для их запуска на ракете "Ангара", сообщили в министерстве. В МО РФ сообщили, что Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры космодрома Плесецк. "Генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего космическими войсками – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Головко о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков "Бриз-М" и космических головных частей для ракет-носителей семейства "Ангара", - говорится в сообщении. По информации ведомства, Шойгу доложили, что комплекс подготовки космических аппаратов оснащен полностью отечественными типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, пневмо- и электроиспытаний.
https://ria.ru/20240423/angara-1941702752.html
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Шойгу на космодроме Плесецк в Архангельской области
Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны. На космодроме завершено создание инфраструктуры для запусков спутников на все типы орбит в интересах Минобороны на ракетах "Ангара", отметил министр.
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безопасность, космос - риа наука, россия, плесецк, сергей шойгу, александр головко
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, Сергей Шойгу, Александр Головко
Шойгу доложили о введении нового технического комплекса на Плесецке

Головко доложил Шойгу о новом комплексе подготовки космических аппаратов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на космодроме Плесецк доложили о введении в строй нового универсального технического комплекса, на котором будут готовить спутники военного и социально-экономического назначения для их запуска на ракете "Ангара", сообщили в министерстве.
В МО РФ сообщили, что Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры космодрома Плесецк.
«
"Генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего космическими войсками – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Головко о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков "Бриз-М" и космических головных частей для ракет-носителей семейства "Ангара", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Шойгу доложили, что комплекс подготовки космических аппаратов оснащен полностью отечественными типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, пневмо- и электроиспытаний.
Ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Центре Хруничева рассказали о планах по пускам ракеты "Ангара-А5"
23 апреля, 10:37
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаРоссияПлесецкСергей ШойгуАлександр Головко
 
 
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