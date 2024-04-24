https://ria.ru/20240424/plesetsk-1942062618.html
Шойгу проинспектировал строительство объектов на космодроме Плесецк
Шойгу проинспектировал строительство объектов на космодроме Плесецк - РИА Новости, 24.04.2024
Шойгу проинспектировал строительство объектов на космодроме Плесецк
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:48
2024-04-24T15:48
2024-04-24T16:13
безопасность
космос - риа наука
россия
сергей шойгу
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома "Плесецк" министерства обороны РФ. Глава российского военного ведомства проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса "Ангара", а также залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html
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Шойгу на космодроме Плесецк в Архангельской области
Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны.
На космодроме завершено создание инфраструктуры для запусков спутников на все типы орбит в интересах Минобороны на ракетах "Ангара", отметил министр.
2024-04-24T15:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, космос - риа наука, россия, сергей шойгу, плесецк (космодром)
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Шойгу, Плесецк (космодром)
Шойгу проинспектировал строительство объектов на космодроме Плесецк
Шойгу проинспектировал строительство и модернизацию инфраструктуры Плесецка