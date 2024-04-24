https://ria.ru/20240424/plesetsk-1942062618.html

Шойгу проинспектировал строительство объектов на космодроме Плесецк

Шойгу проинспектировал строительство объектов на космодроме Плесецк - РИА Новости, 24.04.2024

Шойгу проинспектировал строительство объектов на космодроме Плесецк

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:48

2024-04-24T15:48

2024-04-24T16:13

безопасность

космос - риа наука

россия

сергей шойгу

плесецк (космодром)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942071056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76b104bff9bae893dffb0ad8bf6c9df5.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома "Плесецк" министерства обороны РФ. Глава российского военного ведомства проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса "Ангара", а также залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на космодроме Плесецк в Архангельской области Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны. На космодроме завершено создание инфраструктуры для запусков спутников на все типы орбит в интересах Минобороны на ракетах "Ангара", отметил министр. 2024-04-24T15:48 true PT2M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, космос - риа наука, россия, сергей шойгу, плесецк (космодром)