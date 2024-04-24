https://ria.ru/20240424/pavodok-1942068896.html
Путин поручил решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам
Путин поручил решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам - РИА Новости, 24.04.2024
Путин поручил решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам, подчеркнув, что нельзя оставлять их в таком... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:00
2024-04-24T16:00
2024-04-24T16:00
общество
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам, подчеркнув, что нельзя оставлять их в таком положении. "Есть еще одна категория граждан, которые тоже пострадали в результате этих паводков, но о которых сегодня не говорили. Это пенсионеры. Это тоже категория людей, которая требует особого внимания", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. Президент отметил, что "в результате того, что у них есть постоянное жилье, второе, они тоже не попадают в разряд лиц, которые могут рассчитывать на какую-то компенсацию". "Этот вопрос нужно решить. Ветеранов, пенсионеров наших нельзя оставлять в таком положении", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин поручил решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам
Путин: нельзя оставлять пострадавших пенсионеров один на один с паводками
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам, подчеркнув, что нельзя оставлять их в таком положении.
"Есть еще одна категория граждан, которые тоже пострадали в результате этих паводков, но о которых сегодня не говорили. Это пенсионеры. Это тоже категория людей, которая требует особого внимания", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
Президент отметил, что "в результате того, что у них есть постоянное жилье, второе, они тоже не попадают в разряд лиц, которые могут рассчитывать на какую-то компенсацию".
"Этот вопрос нужно решить. Ветеранов, пенсионеров наших нельзя оставлять в таком положении", - подчеркнул президент.