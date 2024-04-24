https://ria.ru/20240424/pavodok-1942068896.html

Путин поручил решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам

Путин поручил решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам - РИА Новости, 24.04.2024

Путин поручил решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам, подчеркнув, что нельзя оставлять их в таком... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:00

2024-04-24T16:00

2024-04-24T16:00

общество

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам, подчеркнув, что нельзя оставлять их в таком положении. "Есть еще одна категория граждан, которые тоже пострадали в результате этих паводков, но о которых сегодня не говорили. Это пенсионеры. Это тоже категория людей, которая требует особого внимания", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. Президент отметил, что "в результате того, что у них есть постоянное жилье, второе, они тоже не попадают в разряд лиц, которые могут рассчитывать на какую-то компенсацию". "Этот вопрос нужно решить. Ветеранов, пенсионеров наших нельзя оставлять в таком положении", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024