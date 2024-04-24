https://ria.ru/20240424/pavodok-1941963276.html

Генпрокуратура добьется ответственности для виновных в паводках

Генпрокуратура добьется ответственности для виновных в паводках - РИА Новости, 24.04.2024

Генпрокуратура добьется ответственности для виновных в паводках

Генпрокуратура добьется ответственности для всех виновных в паводках, затопивших ряд регионов России, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:18

2024-04-24T11:18

2024-04-24T11:18

происшествия

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генпрокуратура добьется ответственности для всех виновных в паводках, затопивших ряд регионов России, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время отчета в Совете Федерации. "Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных", - сказал Краснов.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф