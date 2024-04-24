https://ria.ru/20240424/pavodok-1941963276.html
Генпрокуратура добьется ответственности для виновных в паводках
Генпрокуратура добьется ответственности для виновных в паводках - РИА Новости, 24.04.2024
Генпрокуратура добьется ответственности для виновных в паводках
Генпрокуратура добьется ответственности для всех виновных в паводках, затопивших ряд регионов России, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:18
2024-04-24T11:18
2024-04-24T11:18
происшествия
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генпрокуратура добьется ответственности для всех виновных в паводках, затопивших ряд регионов России, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время отчета в Совете Федерации. "Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных", - сказал Краснов.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф
Происшествия, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ
Генпрокуратура добьется ответственности для виновных в паводках
Краснов: ГП будет добиваться ответственности для всех виновных в паводках в РФ