https://ria.ru/20240424/pavodok-1941921317.html

В Оренбуржье уровни рек за сутки снизились от двух до 77 сантиметров

В Оренбуржье уровни рек за сутки снизились от двух до 77 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024

В Оренбуржье уровни рек за сутки снизились от двух до 77 сантиметров

На реках Оренбуржья за сутки уровни рек снизились от 2 до 77 сантиметров, опасная отметка сохраняется только в Илекском районе, передает данные гидрометцентра... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:07

2024-04-24T08:07

2024-04-24T08:07

происшествия

оренбургская область

орск

оренбург

наводнения в россии — 2024

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УФА, 24 апр – РИА Новости. На реках Оренбуржья за сутки уровни рек снизились от 2 до 77 сантиметров, опасная отметка сохраняется только в Илекском районе, передает данные гидрометцентра департамент пожарной безопасности Оренбургской области. "По данным оренбургского гидрометцентра, на реках области наблюдается понижение уровней воды, за сутки 2-77 сантиметра. Уровень воды в Ириклинском водохранилище ниже нормального подпорного уровня на 0,18 метра. Отметки "неблагоприятные метеорологические явления" наблюдаются на реках Урал у Орска и Оренбурга, реке Кумак у Новоорска. Опасная отметка сохраняется на реке Урал у поселка Илек", - говорится в сообщении. По данным мэрии Илекского района на 08.00 (6.00 мск) уровень реки Урал в селе Илек составляет 897 сантиметров, за сутки вода снизилась на 4 сантиметра. Критический уровень в этом районе составляет 890 сантиметров. Администрации района в своем Telegram-канале сообщает, что в 9 селах муниципалитета подтоплены 16 домов и 133 придомовых территорий.

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оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, орск, оренбург, наводнения в россии — 2024