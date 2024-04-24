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Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве
Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве
Президент Лаоса планирует быть на параде Победы 9 мая в Москве, после он посетит в Санкт-Петербурге педагогический институт им. Герцена, сказал заместитель... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:39
2024-04-24T16:39
2024-04-24T16:39
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ДУБАЙ, 24 апр — РИА Новости. Президент Лаоса планирует быть на параде Победы 9 мая в Москве, после он посетит в Санкт-Петербурге педагогический институт им. Герцена, сказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. "На параде 9 мая будет президент Лаоса, 10 мая по нашему предложению мы привезем его в герценский педуниверситет, потому что он выпускник этого университета", - сказал Грибов на ежегодном международном бизнес-форуме "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
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лаос, москва, санкт-петербург, фонд "росконгресс", в мире
Лаос, Москва, Санкт-Петербург, Фонд "Росконгресс", В мире
Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует быть на параде Победы 9 мая в Москве