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Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
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16:39 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/parad-1942083662.html
Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве
Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве
Президент Лаоса планирует быть на параде Победы 9 мая в Москве, после он посетит в Санкт-Петербурге педагогический институт им. Герцена, сказал заместитель... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:39
2024-04-24T16:39
лаос
москва
санкт-петербург
фонд "росконгресс"
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ДУБАЙ, 24 апр — РИА Новости. Президент Лаоса планирует быть на параде Победы 9 мая в Москве, после он посетит в Санкт-Петербурге педагогический институт им. Герцена, сказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. "На параде 9 мая будет президент Лаоса, 10 мая по нашему предложению мы привезем его в герценский педуниверситет, потому что он выпускник этого университета", - сказал Грибов на ежегодном международном бизнес-форуме "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
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лаос, москва, санкт-петербург, фонд "росконгресс", в мире
Лаос, Москва, Санкт-Петербург, Фонд "Росконгресс", В мире
Президент Лаоса планирует быть на параде 9 мая в Москве

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует быть на параде Победы 9 мая в Москве

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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ДУБАЙ, 24 апр — РИА Новости. Президент Лаоса планирует быть на параде Победы 9 мая в Москве, после он посетит в Санкт-Петербурге педагогический институт им. Герцена, сказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
"На параде 9 мая будет президент Лаоса, 10 мая по нашему предложению мы привезем его в герценский педуниверситет, потому что он выпускник этого университета", - сказал Грибов на ежегодном международном бизнес-форуме "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
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ЛаосМоскваСанкт-ПетербургФонд "Росконгресс"В мире
 
 
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