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В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе - РИА Новости, 24.04.2024
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11:57 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ostanki-1941976318.html
В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе
В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе - РИА Новости, 24.04.2024
В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе
Поисковики нашли части советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика в Старорусском районе Новгородской области, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:57
2024-04-24T11:57
новгородская область
старорусский район
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Поисковики нашли части советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика в Старорусском районе Новгородской области, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что находку обнаружил поисковый отряд "Память сердца" из Тюмени у деревни Великое Село Старорусского района. В Новгородской области сейчас проходит весенний этап "Вахты памяти", работают около 100 отрядов из 20 регионов страны. "Из личных вещей пилота найдены полностью проржавевший пистолет ТТ, фрагменты ткани от одежды, пуговицы. По номеру двигателя самолета участнику отряда "Сокол" Андрею Хитущенко удалось установить, что пилотом ЛаГГ-3 был Яковлев Владимир Тимофеевич, который числится пропавшим без вести с 23 марта 1942 года. Объявляем поиск родных летчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что летчик Тимофеев родился в 1922 году в деревне Несмеяново Вологодской области, являлся сержантом 24-го истребительного авиационного полка. У него были брат (Сергей Тимофеевич Яковлев (1925-1980 гг.) и сестра Антонина Тимофеевна Яковлева (1919 г.р.), которые тоже воевали во время Великой Отечественной войны. "Вахта памяти" продлится в регионе до 8 мая и завершится захоронением с воинскими почестями останков красноармейцев.
https://ria.ru/20240411/ostanki-1939476301.html
https://ria.ru/20240324/kitay-1935443516.html
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новгородская область, старорусский район, происшествия, великая отечественная война (1941-1945)
Новгородская область, Старорусский район, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе

В Новгородской области нашли части истребителя ЛаГГ-3 с останками летчика

© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеМесто обнаружения частей самолета и останков летчика у деревни Великое Село Старорусского района Новгородской области
Место обнаружения частей самолета и останков летчика у деревни Великое Село Старорусского района Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтакте
Место обнаружения частей самолета и останков летчика у деревни Великое Село Старорусского района Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Поисковики нашли части советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика в Старорусском районе Новгородской области, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что находку обнаружил поисковый отряд "Память сердца" из Тюмени у деревни Великое Село Старорусского района. В Новгородской области сейчас проходит весенний этап "Вахты памяти", работают около 100 отрядов из 20 регионов страны.
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"Из личных вещей пилота найдены полностью проржавевший пистолет ТТ, фрагменты ткани от одежды, пуговицы. По номеру двигателя самолета участнику отряда "Сокол" Андрею Хитущенко удалось установить, что пилотом ЛаГГ-3 был Яковлев Владимир Тимофеевич, который числится пропавшим без вести с 23 марта 1942 года. Объявляем поиск родных летчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летчик Тимофеев родился в 1922 году в деревне Несмеяново Вологодской области, являлся сержантом 24-го истребительного авиационного полка. У него были брат (Сергей Тимофеевич Яковлев (1925-1980 гг.) и сестра Антонина Тимофеевна Яковлева (1919 г.р.), которые тоже воевали во время Великой Отечественной войны.
"Вахта памяти" продлится в регионе до 8 мая и завершится захоронением с воинскими почестями останков красноармейцев.
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Новгородская областьСтарорусский районПроисшествияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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