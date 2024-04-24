https://ria.ru/20240424/ostanki-1941976318.html

В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе

В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе - РИА Новости, 24.04.2024

В Новгородской области нашли останки советского летчика в истребителе

Поисковики нашли части советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика в Старорусском районе Новгородской области, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:57

2024-04-24T11:57

2024-04-24T11:57

новгородская область

старорусский район

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941975448_0:447:864:933_1920x0_80_0_0_2cedea58add49ba57ab357a55bf27245.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Поисковики нашли части советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика в Старорусском районе Новгородской области, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что находку обнаружил поисковый отряд "Память сердца" из Тюмени у деревни Великое Село Старорусского района. В Новгородской области сейчас проходит весенний этап "Вахты памяти", работают около 100 отрядов из 20 регионов страны. "Из личных вещей пилота найдены полностью проржавевший пистолет ТТ, фрагменты ткани от одежды, пуговицы. По номеру двигателя самолета участнику отряда "Сокол" Андрею Хитущенко удалось установить, что пилотом ЛаГГ-3 был Яковлев Владимир Тимофеевич, который числится пропавшим без вести с 23 марта 1942 года. Объявляем поиск родных летчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что летчик Тимофеев родился в 1922 году в деревне Несмеяново Вологодской области, являлся сержантом 24-го истребительного авиационного полка. У него были брат (Сергей Тимофеевич Яковлев (1925-1980 гг.) и сестра Антонина Тимофеевна Яковлева (1919 г.р.), которые тоже воевали во время Великой Отечественной войны. "Вахта памяти" продлится в регионе до 8 мая и завершится захоронением с воинскими почестями останков красноармейцев.

https://ria.ru/20240411/ostanki-1939476301.html

https://ria.ru/20240324/kitay-1935443516.html

новгородская область

старорусский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новгородская область, старорусский район, происшествия, великая отечественная война (1941-1945)