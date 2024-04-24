Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 24.04.2024 (обновлено: 07:25 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/novost-1941916029.html
Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике
Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике - РИА Новости, 24.04.2024
Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике
Выделяемые Америкой деньги для Украины могут не дойти до Киева, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:00
2024-04-24T07:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
сенат сша
нато
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выделяемые Америкой деньги для Украины могут не дойти до Киева, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь, якобы с целью помочь произвести больше вооружений", — сказал он.Вероятно, именно по этой причине внешняя политика Соединенных Штатов направлена на поддержку той или иной стороны в конфликтах по всему миру, предположил офицер.При этом эксперт обратил внимание на то, что в результате длительных перерывов в поддержке Киева западными союзниками ВСУ в последнее время понесли значительные потери. Поэтому, по его словам, те объемы помощи, которые на Западе в данный момент готовы передать Украине, не способны переломить сложившуюся ситуацию на земле."Россия демонстрирует стабильный успех, и он только приумножится, поскольку возможности Украины теперь ослабли еще сильнее. У них стало еще меньше людей и техники. Что бы им не предоставил Запад, им не сравняться с Россией", — подытожил Бо.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Ранее обе палаты американского конгресса приняли законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html
https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69e38904f4ece5819ed9e0ed473f1b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сенат сша, нато, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Сенат США, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике

Экс-советник НАТО Жак Бо: военная поддержка США может не дойти до Украины

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выделяемые Америкой деньги для Украины могут не дойти до Киева, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь, якобы с целью помочь произвести больше вооружений", — сказал он.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине
Вчера, 04:40
Вероятно, именно по этой причине внешняя политика Соединенных Штатов направлена на поддержку той или иной стороны в конфликтах по всему миру, предположил офицер.
При этом эксперт обратил внимание на то, что в результате длительных перерывов в поддержке Киева западными союзниками ВСУ в последнее время понесли значительные потери. Поэтому, по его словам, те объемы помощи, которые на Западе в данный момент готовы передать Украине, не способны переломить сложившуюся ситуацию на земле.
"Россия демонстрирует стабильный успех, и он только приумножится, поскольку возможности Украины теперь ослабли еще сильнее. У них стало еще меньше людей и техники. Что бы им не предоставил Запад, им не сравняться с Россией", — подытожил Бо.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины
Вчера, 03:45
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Ранее обе палаты американского конгресса приняли законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ
Вчера, 02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСенат СШАНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала