Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике
Экс-советник НАТО Жак Бо: военная поддержка США может не дойти до Украины
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выделяемые Америкой деньги для Украины могут не дойти до Киева, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь, якобы с целью помочь произвести больше вооружений", — сказал он.
Вероятно, именно по этой причине внешняя политика Соединенных Штатов направлена на поддержку той или иной стороны в конфликтах по всему миру, предположил офицер.
При этом эксперт обратил внимание на то, что в результате длительных перерывов в поддержке Киева западными союзниками ВСУ в последнее время понесли значительные потери. Поэтому, по его словам, те объемы помощи, которые на Западе в данный момент готовы передать Украине, не способны переломить сложившуюся ситуацию на земле.
"Россия демонстрирует стабильный успех, и он только приумножится, поскольку возможности Украины теперь ослабли еще сильнее. У них стало еще меньше людей и техники. Что бы им не предоставил Запад, им не сравняться с Россией", — подытожил Бо.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Ранее обе палаты американского конгресса приняли законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.