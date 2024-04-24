https://ria.ru/20240424/novost-1941916029.html

Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике

Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике - РИА Новости, 24.04.2024

Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике

Выделяемые Америкой деньги для Украины могут не дойти до Киева, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:00

2024-04-24T07:00

2024-04-24T07:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выделяемые Америкой деньги для Украины могут не дойти до Киева, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь, якобы с целью помочь произвести больше вооружений", — сказал он.Вероятно, именно по этой причине внешняя политика Соединенных Штатов направлена на поддержку той или иной стороны в конфликтах по всему миру, предположил офицер.При этом эксперт обратил внимание на то, что в результате длительных перерывов в поддержке Киева западными союзниками ВСУ в последнее время понесли значительные потери. Поэтому, по его словам, те объемы помощи, которые на Западе в данный момент готовы передать Украине, не способны переломить сложившуюся ситуацию на земле."Россия демонстрирует стабильный успех, и он только приумножится, поскольку возможности Украины теперь ослабли еще сильнее. У них стало еще меньше людей и техники. Что бы им не предоставил Запад, им не сравняться с Россией", — подытожил Бо.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Ранее обе палаты американского конгресса приняли законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html

https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html

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в мире, сша, сенат сша, нато, украина, вооруженные силы украины, россия