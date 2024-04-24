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Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам - РИА Новости, 24.04.2024
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11:23 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам - РИА Новости, 24.04.2024
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Необходимы более жесткие меры к чиновникам, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка, заявил генеральный... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:23
2024-04-24T11:23
общество
россия
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Необходимы более жесткие меры к чиновникам, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", - сказал Краснов. Ранее генпрокурор сообщал, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, выросло в 2023 году в России на 75%.
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общество, россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам

Краснов: нужны более жесткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Необходимы более жесткие меры к чиновникам, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации.
"Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", - сказал Краснов.
Ранее генпрокурор сообщал, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, выросло в 2023 году в России на 75%.
Изображение сгенерировано ИИ
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ОбществоРоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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