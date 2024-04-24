https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам - РИА Новости, 24.04.2024
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Необходимы более жесткие меры к чиновникам, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка, заявил генеральный... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:23
2024-04-24T11:23
2024-04-24T11:23
общество
россия
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Необходимы более жесткие меры к чиновникам, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", - сказал Краснов. Ранее генпрокурор сообщал, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, выросло в 2023 году в России на 75%.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Краснов: нужны более жесткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов