https://ria.ru/20240424/mchs-1941990307.html
Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС
Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС - РИА Новости, 24.04.2024
Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС
Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУ МЧС России по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:39
2024-04-24T12:39
2024-04-24T17:18
происшествия
россия
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУ МЧС России по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, это прерогатива других органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент с Цакаевым, попросил власти Дагестана принять "соответствующие меры в отношении виновных КПП "Герзель", назвав попытку задержания Цакаева "постыдной провокацией". Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент произошел на федеральном КПП, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. В свою очередь, ГУ МВД России по СКФО по факту инцидента на КПП "Герзель" между Чечней и Дагестаном заявило, что нарушитель ехал по встречке, при задержании оказал сопротивление и нанес несколько ударов правоохранителям, результаты проведенной проверки направят в СК России. "Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, и других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240422/chechnya-1941536731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС
Песков: Кремль не может вмешиваться в инцидент с главой чеченского МЧС