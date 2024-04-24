https://ria.ru/20240424/mchs-1941990307.html

Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС

Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС - РИА Новости, 24.04.2024

Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС

Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУ МЧС России по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:39

2024-04-24T12:39

2024-04-24T17:18

происшествия

россия

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУ МЧС России по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, это прерогатива других органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент с Цакаевым, попросил власти Дагестана принять "соответствующие меры в отношении виновных КПП "Герзель", назвав попытку задержания Цакаева "постыдной провокацией". Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент произошел на федеральном КПП, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. В свою очередь, ГУ МВД России по СКФО по факту инцидента на КПП "Герзель" между Чечней и Дагестаном заявило, что нарушитель ехал по встречке, при задержании оказал сопротивление и нанес несколько ударов правоохранителям, результаты проведенной проверки направят в СК России. "Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, и других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240422/chechnya-1941536731.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)