https://ria.ru/20240424/leopard-1941920141.html

Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве

Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве - РИА Новости, 24.04.2024

Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве

Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:57

2024-04-24T07:57

2024-04-24T11:24

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц, сообщили в среду в Минобороны России. "Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе", — говорится в сообщении."Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца", — добавили в военном ведомстве. Отмечается, что на выставке будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, гости смогут ознакомиться с танком Leopard и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC. "Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов", — добавили в МО Российской Федерации. Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед музеем Победы на Поклонной горе, разделены на несколько тематических зон и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими, уточнили в Минобороны.Читайте в Дзен: "Трухнуло сильно". Российские военные ударили по военной части в Одессе. Часть города осталась без света"У нас катастрофа": в Киеве забили тревогу. Украинские военные исчезают. ВСУ не могут восполнить потери

https://ria.ru/20240423/tank-1941667548.html

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Транспортировка трофейного танка Leopard на Поклонную гору Транспортировка трофейного танка Leopard на Поклонную гору 2024-04-24T07:57 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, безопасность, москва, вооруженные силы рф