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Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
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07:57 24.04.2024 (обновлено: 11:24 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/leopard-1941920141.html
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве
Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:57
2024-04-24T11:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц, сообщили в среду в Минобороны России. "Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе", — говорится в сообщении."Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца", — добавили в военном ведомстве. Отмечается, что на выставке будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, гости смогут ознакомиться с танком Leopard и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC. "Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов", — добавили в МО Российской Федерации. Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед музеем Победы на Поклонной горе, разделены на несколько тематических зон и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими, уточнили в Минобороны.Читайте в Дзен: "Трухнуло сильно". Российские военные ударили по военной части в Одессе. Часть города осталась без света"У нас катастрофа": в Киеве забили тревогу. Украинские военные исчезают. ВСУ не могут восполнить потери
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internet-group@rian.ru
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Транспортировка трофейного танка Leopard на Поклонную гору
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россия, безопасность, москва, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Москва, Вооруженные силы РФ
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве

Трофейный танк Leopard покажут на выставке на Поклонной горе

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц, сообщили в среду в Минобороны России.
"Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе", — говорится в сообщении.
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"Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца", — добавили в военном ведомстве.
Отмечается, что на выставке будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
В частности, гости смогут ознакомиться с танком Leopard и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.
"Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов", — добавили в МО Российской Федерации.
Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед музеем Победы на Поклонной горе, разделены на несколько тематических зон и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими, уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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