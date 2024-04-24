https://ria.ru/20240424/krokus-1941979134.html
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:06
2024-04-24T12:06
2024-04-24T12:45
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
московский городской суд
крокус
крокус сити холл
таджикистан
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.По данным суда, 24-летний уроженец Таджикистана Лутфуллои проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.Как заявляла адвокат Лутфуллои, он частично признает вину. Иных подробностей защитница не сообщала.По данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Все апелляции были отклонены.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240325/arest-1935730179.html
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Московский городской суд, Крокус, Крокус Сити Холл, Таджикистан, Россия
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.
По данным суда, 24-летний уроженец Таджикистана Лутфуллои проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.
Как заявляла адвокат Лутфуллои, он частично признает вину. Иных подробностей защитница не сообщала.
По данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Все апелляции были отклонены.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.