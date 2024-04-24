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Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Спецслужбы и правоохранительные органы РФ выявляют участников теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:47
2024-04-24T09:47
2024-04-24T10:11
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
владимир путин
крокус сити холл
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Спецслужбы и правоохранительные органы РФ выявляют участников теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин."Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Санкт-Петербург, Россия
Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Путин: правоохранительные органы и спецслужбы изучают детали теракта в "Крокусе"