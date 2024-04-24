https://ria.ru/20240424/krokus-1941940084.html

Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024

Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Спецслужбы и правоохранительные органы РФ выявляют участников теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:47

2024-04-24T09:47

2024-04-24T10:11

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

владимир путин

крокус сити холл

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Спецслужбы и правоохранительные органы РФ выявляют участников теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин."Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир путин, крокус сити холл, санкт-петербург, россия