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Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:47 24.04.2024 (обновлено: 10:11 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/krokus-1941940084.html
Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
Спецслужбы и правоохранительные органы РФ выявляют участников теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:47
2024-04-24T10:11
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
владимир путин
крокус сити холл
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Спецслужбы и правоохранительные органы РФ выявляют участников теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин."Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
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происшествия, владимир путин, крокус сити холл, санкт-петербург, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Санкт-Петербург, Россия
Путин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"

Путин: правоохранительные органы и спецслужбы изучают детали теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Спецслужбы и правоохранительные органы РФ выявляют участников теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин.
"Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияВладимир ПутинКрокус Сити ХоллСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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