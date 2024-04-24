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Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов - РИА Новости, 24.04.2024
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10:45 24.04.2024 (обновлено: 10:58 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/krasnov-1941953237.html
Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов
Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов - РИА Новости, 24.04.2024
Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по установлению новыми регионами ежемесячных соцвыплат... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:45
2024-04-24T10:58
общество
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донецкая народная республика
владимир путин
совет федерации рф
игорь краснов
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по установлению новыми регионами ежемесячных соцвыплат к пенсиям граждан."Пристальное внимание уделяется жалобам об отказах в назначении или перерасчете пенсионных выплат из-за невозможности документально подтвердить трудовой стаж (в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях). Здесь прокуроры оказывают максимальное содействие в поиске необходимых документов, обращаются в суды в защиту прав пожилых людей. Мною президенту направлены предложения о важности принятия региональными органами власти нормативных актов об установлении ежемесячных социальных выплат к назначенным пенсиям", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, совет федерации рф, игорь краснов
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Игорь Краснов
Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов

Краснов предложил установить ежемесячные выплаты к пенсиям в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по установлению новыми регионами ежемесячных соцвыплат к пенсиям граждан.
«
"Пристальное внимание уделяется жалобам об отказах в назначении или перерасчете пенсионных выплат из-за невозможности документально подтвердить трудовой стаж (в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях). Здесь прокуроры оказывают максимальное содействие в поиске необходимых документов, обращаются в суды в защиту прав пожилых людей. Мною президенту направлены предложения о важности принятия региональными органами власти нормативных актов об установлении ежемесячных социальных выплат к назначенным пенсиям", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСовет Федерации РФИгорь Краснов
 
 
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