https://ria.ru/20240424/krasnov-1941953237.html

Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов

Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов - РИА Новости, 24.04.2024

Краснов предложил установить соцвыплаты к пенсиям жителей новых регионов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по установлению новыми регионами ежемесячных соцвыплат... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:45

2024-04-24T10:45

2024-04-24T10:58

общество

россия

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владимир путин

совет федерации рф

игорь краснов

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по установлению новыми регионами ежемесячных соцвыплат к пенсиям граждан."Пристальное внимание уделяется жалобам об отказах в назначении или перерасчете пенсионных выплат из-за невозможности документально подтвердить трудовой стаж (в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях). Здесь прокуроры оказывают максимальное содействие в поиске необходимых документов, обращаются в суды в защиту прав пожилых людей. Мною президенту направлены предложения о важности принятия региональными органами власти нормативных актов об установлении ежемесячных социальных выплат к назначенным пенсиям", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240207/vyplaty-1925997405.html

россия

луганская народная республика

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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, совет федерации рф, игорь краснов