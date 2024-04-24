https://ria.ru/20240424/kosmodrom-1942067195.html
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.04.2024
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу
Возможности по запускам космических аппаратов космодрома в Плесецке возрастут вдвое в связи с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:55
2024-04-24T15:55
2024-04-24T15:55
космос - риа наука
россия
сергей шойгу
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможности по запускам космических аппаратов космодрома в Плесецке возрастут вдвое в связи с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет "Союз", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, который проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ. По итогам работы министр провел рабочее совещание с представителями руководства Минобороны России, руководителями профильных органов военного управления и первого государственного испытательного космодрома "Плесецк". "С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231126/soyuz-21b-1911877988.html
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космос - риа наука, россия, сергей шойгу, плесецк (космодром)
Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Шойгу, Плесецк (космодром)
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу
Шойгу: возможности по запуску космических аппаратов в Плесецке возрастут вдвое
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможности по запускам космических аппаратов космодрома в Плесецке возрастут вдвое в связи с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет "Союз", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, который проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ.
По итогам работы министр провел рабочее совещание с представителями руководства Минобороны России, руководителями профильных органов военного управления и первого государственного испытательного космодрома "Плесецк".
"С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое", - сказал Шойгу.