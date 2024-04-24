Рейтинг@Mail.ru
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/kosmodrom-1942067195.html
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.04.2024
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу
Возможности по запускам космических аппаратов космодрома в Плесецке возрастут вдвое в связи с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:55
2024-04-24T15:55
космос - риа наука
россия
сергей шойгу
плесецк (космодром)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938579035_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_aff7de6ddc234dd9c95a6a679f226b2b.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможности по запускам космических аппаратов космодрома в Плесецке возрастут вдвое в связи с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет "Союз", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, который проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ. По итогам работы министр провел рабочее совещание с представителями руководства Минобороны России, руководителями профильных органов военного управления и первого государственного испытательного космодрома "Плесецк". "С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231126/soyuz-21b-1911877988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938579035_51:0:2124:1555_1920x0_80_0_0_3c815dea86b3a0018125db2f4d64faa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, сергей шойгу, плесецк (космодром)
Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Шойгу, Плесецк (космодром)
Возможности космодрома в Плесецке возрастут вдвое, заявил Шойгу

Шойгу: возможности по запуску космических аппаратов в Плесецке возрастут вдвое

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможности по запускам космических аппаратов космодрома в Плесецке возрастут вдвое в связи с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет "Союз", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, который проинспектировал строительство и модернизацию объектов на космодроме Плесецк, сообщило в среду Минобороны РФ.
По итогам работы министр провел рабочее совещание с представителями руководства Минобороны России, руководителями профильных органов военного управления и первого государственного испытательного космодрома "Плесецк".
"С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое", - сказал Шойгу.
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником
26 ноября 2023, 00:17
 
Космос - РИА НаукаРоссияСергей ШойгуПлесецк (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала