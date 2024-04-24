https://ria.ru/20240424/kontseptsiya-1941915248.html

Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России

Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России - РИА Новости, 24.04.2024

Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России

Совет Федерации попросит на пленарном заседании в среду Российскую академию наук (РАН) подключиться к разработке концепции пространственного развития РФ, в ней... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:33

2024-04-24T06:33

2024-04-24T10:55

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

российская академия наук

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Совет Федерации попросит на пленарном заседании в среду Российскую академию наук (РАН) подключиться к разработке концепции пространственного развития РФ, в ней должна найти отражение тема укрупнения регионов, сообщила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко."У нас в среду на пленарном заседании будет выступать президент Академии наук, и мы выступим с таким предложением, чтобы Академия наук активно подключилась к разработке концепции пространственного развития. Не может такая страна, как наша, не иметь такую стратегическую концепцию пространственного развития. Мы должны понимать, где какие центры новой экономики должны появиться", - сказала она.Одним из серьезных разделов в концепции пространственного развития, по мнению Матвиенко, должно быть территориальное деление России: в частности, должно быть прописано и обосновано, "какие регионы можно было бы объединить для достижения лучших результатов для людей, для экономики и так далее"."Эта тема (укрупнения регионов) должна найти отражение в концепции пространственного развития, которую разрабатывают уже не один год, но она не принимается пока, потому что перекосы то в одну, то в другую сторону", - отметила спикер Совфеда.

https://ria.ru/20240424/obedinenie-1941914211.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, российская академия наук