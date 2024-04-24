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Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России - РИА Новости, 24.04.2024
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06:33 24.04.2024 (обновлено: 10:55 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/kontseptsiya-1941915248.html
Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России
Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России - РИА Новости, 24.04.2024
Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России
Совет Федерации попросит на пленарном заседании в среду Российскую академию наук (РАН) подключиться к разработке концепции пространственного развития РФ, в ней... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:33
2024-04-24T10:55
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
российская академия наук
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Совет Федерации попросит на пленарном заседании в среду Российскую академию наук (РАН) подключиться к разработке концепции пространственного развития РФ, в ней должна найти отражение тема укрупнения регионов, сообщила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко."У нас в среду на пленарном заседании будет выступать президент Академии наук, и мы выступим с таким предложением, чтобы Академия наук активно подключилась к разработке концепции пространственного развития. Не может такая страна, как наша, не иметь такую стратегическую концепцию пространственного развития. Мы должны понимать, где какие центры новой экономики должны появиться", - сказала она.Одним из серьезных разделов в концепции пространственного развития, по мнению Матвиенко, должно быть территориальное деление России: в частности, должно быть прописано и обосновано, "какие регионы можно было бы объединить для достижения лучших результатов для людей, для экономики и так далее"."Эта тема (укрупнения регионов) должна найти отражение в концепции пространственного развития, которую разрабатывают уже не один год, но она не принимается пока, потому что перекосы то в одну, то в другую сторону", - отметила спикер Совфеда.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, российская академия наук
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
Матвиенко рассказала о концепции пространственного развития России

Матвиенко: РАН примет участие в разработке концепции пространственного развития

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Совет Федерации попросит на пленарном заседании в среду Российскую академию наук (РАН) подключиться к разработке концепции пространственного развития РФ, в ней должна найти отражение тема укрупнения регионов, сообщила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"У нас в среду на пленарном заседании будет выступать президент Академии наук, и мы выступим с таким предложением, чтобы Академия наук активно подключилась к разработке концепции пространственного развития. Не может такая страна, как наша, не иметь такую стратегическую концепцию пространственного развития. Мы должны понимать, где какие центры новой экономики должны появиться", - сказала она.
Одним из серьезных разделов в концепции пространственного развития, по мнению Матвиенко, должно быть территориальное деление России: в частности, должно быть прописано и обосновано, "какие регионы можно было бы объединить для достижения лучших результатов для людей, для экономики и так далее".
"Эта тема (укрупнения регионов) должна найти отражение в концепции пространственного развития, которую разрабатывают уже не один год, но она не принимается пока, потому что перекосы то в одну, то в другую сторону", - отметила спикер Совфеда.
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