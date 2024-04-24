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ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов - РИА Новости, 24.04.2024
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11:43 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ii-1941969466.html
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов - РИА Новости, 24.04.2024
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов
Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:43
2024-04-24T11:43
игорь краснов
совет федерации рф
технологии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "Идея использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, безусловно, заслуживает внимания. Однако заменить им работу профессионально подготовленных судей, прокуроров, следователей невозможно. Процессуальные решения должны приниматься человеком", - сказал Краснов. По его словам, применение таких технологий в уголовном судопроизводстве не предусмотрено.
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игорь краснов, совет федерации рф, технологии, генеральная прокуратура рф
Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Технологии, Генеральная прокуратура РФ
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов

Краснов: процессуальные решения должны приниматься не ИИ, а живым человеком

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации.
"Идея использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, безусловно, заслуживает внимания. Однако заменить им работу профессионально подготовленных судей, прокуроров, следователей невозможно. Процессуальные решения должны приниматься человеком", - сказал Краснов.
По его словам, применение таких технологий в уголовном судопроизводстве не предусмотрено.
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