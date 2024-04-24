https://ria.ru/20240424/ii-1941969466.html

ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов

ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов - РИА Новости, 24.04.2024

ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов

Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:43

2024-04-24T11:43

2024-04-24T11:43

игорь краснов

совет федерации рф

технологии

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785545112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a663761223be0c6e89429c5d9d7b3794.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "Идея использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, безусловно, заслуживает внимания. Однако заменить им работу профессионально подготовленных судей, прокуроров, следователей невозможно. Процессуальные решения должны приниматься человеком", - сказал Краснов. По его словам, применение таких технологий в уголовном судопроизводстве не предусмотрено.

https://ria.ru/20231214/ii-1915823853.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь краснов, совет федерации рф, технологии, генеральная прокуратура рф