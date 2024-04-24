https://ria.ru/20240424/ii-1941969466.html
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов - РИА Новости, 24.04.2024
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов
Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:43
2024-04-24T11:43
2024-04-24T11:43
игорь краснов
совет федерации рф
технологии
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "Идея использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, безусловно, заслуживает внимания. Однако заменить им работу профессионально подготовленных судей, прокуроров, следователей невозможно. Процессуальные решения должны приниматься человеком", - сказал Краснов. По его словам, применение таких технологий в уголовном судопроизводстве не предусмотрено.
https://ria.ru/20231214/ii-1915823853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, совет федерации рф, технологии, генеральная прокуратура рф
Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Технологии, Генеральная прокуратура РФ
ИИ не заменит профессиональных судей и следователей, считает Краснов
Краснов: процессуальные решения должны приниматься не ИИ, а живым человеком
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет заменить профессиональных следователей, судей, процессуальные решения должны приниматься человеком, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации.
"Идея использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, безусловно, заслуживает внимания. Однако заменить им работу профессионально подготовленных судей, прокуроров, следователей невозможно. Процессуальные решения должны приниматься человеком", - сказал Краснов.
По его словам, применение таких технологий в уголовном судопроизводстве не предусмотрено.