https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html

Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС

Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС - РИА Новости, 24.04.2024

Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС

Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, уважения и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:37

молдавия

кишинев

москва

евгения гуцул

илан шор

евразийский экономический союз

возрождение

таможенный союз

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, уважения и поддержки, заявила в среду глава молдавской автономии Евгения Гуцул. "И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии", - сказала Гуцул в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Она также отметила, что скоро возвращается в Молдавию и не знает, что ожидать от властей Кишинева. "И хотела бы отметить то давление, какое сейчас идет на Гагаузскую автономию, такого никогда не было", - заключила Гуцул. Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

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молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение, таможенный союз, в мире