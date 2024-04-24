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Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС - РИА Новости, 24.04.2024
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14:37 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html
Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС
Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС - РИА Новости, 24.04.2024
Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС
Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, уважения и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:37
2024-04-24T14:37
молдавия
кишинев
москва
евгения гуцул
илан шор
евразийский экономический союз
возрождение
таможенный союз
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, уважения и поддержки, заявила в среду глава молдавской автономии Евгения Гуцул. "И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии", - сказала Гуцул в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Она также отметила, что скоро возвращается в Молдавию и не знает, что ожидать от властей Кишинева. "И хотела бы отметить то давление, какое сейчас идет на Гагаузскую автономию, такого никогда не было", - заключила Гуцул. Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html
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молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение, таможенный союз, в мире
Молдавия, Кишинев, Москва, Евгения Гуцул, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Возрождение, Таможенный союз, В мире
Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС

Гуцул: Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС, где поддерживают нацинтересы

© РИА НовостиЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости
Евгения Гуцул
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, уважения и поддержки, заявила в среду глава молдавской автономии Евгения Гуцул.
"И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии", - сказала Гуцул в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ
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Она также отметила, что скоро возвращается в Молдавию и не знает, что ожидать от властей Кишинева.
"И хотела бы отметить то давление, какое сейчас идет на Гагаузскую автономию, такого никогда не было", - заключила Гуцул.
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Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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МолдавияКишиневМоскваЕвгения ГуцулИлан ШорЕвразийский экономический союзВозрождениеТаможенный союзВ мире
 
 
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