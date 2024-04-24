https://ria.ru/20240424/genotsid-1942015389.html

Эрдоган призвал Армению разобраться в событиях 1915 года "без ненависти"

Эрдоган призвал Армению разобраться в событиях 1915 года "без ненависти" - РИА Новости, 24.04.2024

Эрдоган призвал Армению разобраться в событиях 1915 года "без ненависти"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Ереван с "разумом и без ненависти" разобраться в исторических событиях 1915 года. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:49

2024-04-24T13:49

2024-04-24T13:49

армения

турция

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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Ереван с "разумом и без ненависти" разобраться в исторических событиях 1915 года. Двадцать четвертое апреля - День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что нужно задуматься о преодолении душевного потрясения от этой трагедии. "Сегодня я вновь чту память армян, граждан Османской империи, погибших в неблагоприятных условиях Первой мировой войны, и выражаю соболезнования их потомкам, а также прошу Божьей милости для всех членов османского общества, погибших и принявших мученическую смерть в результате конфликтов, восстаний, бандитских движений и террористических актов", - говорится в послании Эрдогана, текст которого привело агентство DHA. "Безопасность, благополучие и счастье наших армянских граждан, обогативших анатолийские земли своими культурными и гуманитарными произведениями, сегодня находятся под гарантией. Мы не допустили и не допустим, чтобы хоть один гражданин армянского происхождения был маргинализирован, исключен и чувствовал себя на родине вторым классом. Важно, чтобы мы рассматривали исторические события под руководством разума, совести и науки, не поддаваясь радикальным дискурсам, маргинализации и языку ненависти", - говорится в заявлении турецкого лидера. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны. Во вторник Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время "отбросить беспочвенные воспоминания". По его словам, "всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, и теперь это понял и премьер Армении Никол Пашинян". Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

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https://ria.ru/20240302/armeniya-1930699353.html

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Кирилл Волков

армения, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире