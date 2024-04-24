https://ria.ru/20240424/dron-1941906468.html
В Воронежской области уничтожили третий дрон
В Воронежской области уничтожили третий дрон - РИА Новости, 24.04.2024
В Воронежской области уничтожили третий дрон
Третий БПЛА самолетного типа за три часа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:54
2024-04-24T02:54
2024-04-24T03:10
специальная военная операция на украине
воронежская область
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Третий БПЛА самолетного типа за три часа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее в 23:42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области, позже в 2:27 мск сообщалось об еще одном сбитом БПЛА, который упал на территории частного домовладения в одном из воронежских сел."Третий БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен нашими силами ПВО на подлете к Воронежу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал глава региона.Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили третий дрон
Гусев: в Воронежской области уничтожили третий беспилотник за три часа