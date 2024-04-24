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Убить всех в Донецке. В США раскрыли страшную правду об украинской армии
Убить всех в Донецке. В США раскрыли страшную правду об украинской армии - РИА Новости, 24.04.2024
Убить всех в Донецке. В США раскрыли страшную правду об украинской армии
Бойцы украинских подразделений боятся вступать в бой с российскими военными на поле боя, но не против убивать гражданское население, заявил американский... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:37
2024-04-24T16:37
2024-04-24T17:33
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бойцы украинских подразделений боятся вступать в бой с российскими военными на поле боя, но не против убивать гражданское население, заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Даже обученные убийцы в батальоне "Азов"* говорят: мы не хотим идти на линию фронта и сражаться, мы хотим бороться с российскими мирными жителями в Донецке и Луганске — просто убивать как можно больше мирных жителей, разрушать больницы, устраивать теракты — но мы действительно не хотим отправиться на линию фронта, потому что нас там могут убить. Так же чувствуют себя другие украинцы", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не могут вербовать в свои ряды солдат, так как граждане Украины не хотят воевать и боятся, что их отправят на смерть, даже не обеспечив нужным количеством боеприпасов."Они будут получать по 20 патронов в день. Можете представить, что, какими бы храбрыми они ни были, они все будут уничтожены российской армией и дронами", — заключил Хадсон.Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили в ДНР Первомайское, Богдановку и Новомихайловку, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240424/mwm-1942069302.html
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Убить всех в Донецке. В США раскрыли страшную правду об украинской армии
Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными