В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы
В Ленинградской области спасли детенышей серого тюленя и ладожской нерпы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале.
"Ни дня без спасенных: в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих два новых пациента. На этот раз удалось спасти щенков нерпы и серого тюленя. Животных доставили на территорию очистных сооружений петербургского водоканала в Репино", — говорится в публикации.
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Щенок серого тюленя, найденный в Ломоносовском районе Ленобласти
Щенок серого тюленя, найденный в Ломоносовском районе Ленобласти
Серого тюлененка нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области. Истощенный малыш выбрался на берег, чтобы спастись от шторма. Напуганное животное было дезориентировано и спряталось далеко от берега в лесу. Детеныша нашли жители и позвонили в Фонд друзей балтийской нерпы. Специалисты определили, что тюлененку полтора месяца, он нуждается в помощи.
Изможденную ладожскую нерпу заметили у одного из предприятий в Ленобласти. Она выбралась из Невы на пирс, чтобы согреться и передохнуть. Рабочие позвонили специалистам. Малышка весит в два раза меньше нормы — всего 6,5 килограмма. Специалисты занялись реабилитацией животных.
Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию пять ладожских кольчатых нерп, одна балтийская нерпа и пять серых тюленей.
Учреждение находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона России. Центр открылся в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.