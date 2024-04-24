https://ria.ru/20240424/detenyshi-1942108815.html

В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы

В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 24.04.2024

В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы

Детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих, сообщили в ГУП "Водоканал... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:56

2024-04-24T17:56

2024-04-24T19:16

хорошие новости

ленинградская область

репино

санкт-петербург

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале. "Ни дня без спасенных: в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих два новых пациента. На этот раз удалось спасти щенков нерпы и серого тюленя. Животных доставили на территорию очистных сооружений петербургского водоканала в Репино", — говорится в публикации. Серого тюлененка нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области. Истощенный малыш выбрался на берег, чтобы спастись от шторма. Напуганное животное было дезориентировано и спряталось далеко от берега в лесу. Детеныша нашли жители и позвонили в Фонд друзей балтийской нерпы. Специалисты определили, что тюлененку полтора месяца, он нуждается в помощи. Изможденную ладожскую нерпу заметили у одного из предприятий в Ленобласти. Она выбралась из Невы на пирс, чтобы согреться и передохнуть. Рабочие позвонили специалистам. Малышка весит в два раза меньше нормы — всего 6,5 килограмма. Специалисты занялись реабилитацией животных. Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию пять ладожских кольчатых нерп, одна балтийская нерпа и пять серых тюленей.Учреждение находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона России. Центр открылся в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240123/tyulen-1923007769.html

https://ria.ru/20240331/tyuleni-1936934872.html

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ленинградская область, репино, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы