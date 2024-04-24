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В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 24.04.2024
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Хорошие новости
 
17:56 24.04.2024 (обновлено: 19:16 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/detenyshi-1942108815.html
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 24.04.2024
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы
Детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих, сообщили в ГУП "Водоканал... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:56
2024-04-24T19:16
хорошие новости
ленинградская область
репино
санкт-петербург
гуп «водоканал санкт-петербурга
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале. "Ни дня без спасенных: в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих два новых пациента. На этот раз удалось спасти щенков нерпы и серого тюленя. Животных доставили на территорию очистных сооружений петербургского водоканала в Репино", — говорится в публикации. Серого тюлененка нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области. Истощенный малыш выбрался на берег, чтобы спастись от шторма. Напуганное животное было дезориентировано и спряталось далеко от берега в лесу. Детеныша нашли жители и позвонили в Фонд друзей балтийской нерпы. Специалисты определили, что тюлененку полтора месяца, он нуждается в помощи. Изможденную ладожскую нерпу заметили у одного из предприятий в Ленобласти. Она выбралась из Невы на пирс, чтобы согреться и передохнуть. Рабочие позвонили специалистам. Малышка весит в два раза меньше нормы — всего 6,5 килограмма. Специалисты занялись реабилитацией животных. Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию пять ладожских кольчатых нерп, одна балтийская нерпа и пять серых тюленей.Учреждение находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона России. Центр открылся в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240123/tyulen-1923007769.html
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ленинградская область
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ленинградская область, репино, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы
Хорошие новости, Ленинградская область, Репино, Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы

В Ленинградской области спасли детенышей серого тюленя и ладожской нерпы

© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Ладожская нерпа, найденная в Репино
Ладожская нерпа, найденная в Репино - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Ладожская нерпа, найденная в Репино
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих, сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале.
"Ни дня без спасенных: в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих два новых пациента. На этот раз удалось спасти щенков нерпы и серого тюленя. Животных доставили на территорию очистных сооружений петербургского водоканала в Репино", — говорится в публикации.
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Щенок серого тюленя, найденный в Ломоносовском районе Ленобласти
Щенок серого тюленя, найденный в Ломоносовском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Щенок серого тюленя, найденный в Ломоносовском районе Ленобласти
Серого тюлененка нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области. Истощенный малыш выбрался на берег, чтобы спастись от шторма. Напуганное животное было дезориентировано и спряталось далеко от берега в лесу. Детеныша нашли жители и позвонили в Фонд друзей балтийской нерпы. Специалисты определили, что тюлененку полтора месяца, он нуждается в помощи.
Изможденную ладожскую нерпу заметили у одного из предприятий в Ленобласти. Она выбралась из Невы на пирс, чтобы согреться и передохнуть. Рабочие позвонили специалистам. Малышка весит в два раза меньше нормы — всего 6,5 килограмма. Специалисты занялись реабилитацией животных.
Ветеринарные специалисты из Кандалакши оказывают помощь раненому гренландскому тюленю - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию пять ладожских кольчатых нерп, одна балтийская нерпа и пять серых тюленей.
Учреждение находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона России. Центр открылся в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиЛенинградская областьРепиноСанкт-ПетербургГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаФонд друзей балтийской нерпы
 
 
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