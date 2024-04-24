https://ria.ru/20240424/bespilotnik-1941905310.html

В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.04.2024

В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:31

2024-04-24T02:31

2024-04-24T02:46

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа... По предварительным данным, никто не пострадал", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Отмечается, что остатки беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из воронежских сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 квадратный метр, в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка, будет оказана необходимая помощь по восстановлению объектов.Ранее в 23.42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области.Также губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)