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В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.04.2024
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:31
2024-04-24T02:31
2024-04-24T02:46
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воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа... По предварительным данным, никто не пострадал", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Отмечается, что остатки беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из воронежских сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 квадратный метр, в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка, будет оказана необходимая помощь по восстановлению объектов.Ранее в 23.42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области.Также губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили украинский беспилотник
Гусев: в Воронежской области уничтожили украинский дрон
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа... По предварительным данным, никто не пострадал", - написал глава региона в своем Telegram-канале
.
Отмечается, что остатки беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из воронежских сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 квадратный метр, в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка, будет оказана необходимая помощь по восстановлению объектов.
Ранее в 23.42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области.
Также губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.