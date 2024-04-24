Рейтинг@Mail.ru
Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян на рейсы в Мексику - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ator-1942125650.html
Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян на рейсы в Мексику
Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян на рейсы в Мексику - РИА Новости, 24.04.2024
Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян на рейсы в Мексику
Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:47
2024-04-24T18:47
россия
москва
мексика
дмитрий песков
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738051321_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_bfd6120f6e1fe105b7d3974d2d8acb28.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается изменение маршрута, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Авиакомпания Turkish Airlines сообщила агентам, что делать с билетами, которые приобретены на рейсы авиакомпании из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун... Речь идет об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута. То есть в данном случае улететь напрямую в Мексику из Москвы не получится", - сообщили в АТОР. "Для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля 2024 года (включительно), на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года (включительно), доступны следующие условия: первое - изменение маршрута и дат перелета. Второе - оформление возврата. Для неиспользованных билетов предусмотрен вынужденный возврат без штрафа при условии проведения транзакции до 31 июля 2024 (включительно)", - процитировали в АТОР сообщение авиакомпании. Ранее в среду в ассоциации сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.
https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html
https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941626215.html
https://ria.ru/20240317/usloviya-1933832917.html
россия
москва
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738051321_128:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_c541e63a8ed2477ec46282c8a3345125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мексика, дмитрий песков, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире
Россия, Москва, Мексика, Дмитрий Песков, Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире
Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян на рейсы в Мексику

АТОР: Turkish Airlines предложила аннулировать билеты россиян на рейсы в Мексику

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннуляцию билетов на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года, также предлагается изменение маршрута, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Авиакомпания Turkish Airlines сообщила агентам, что делать с билетами, которые приобретены на рейсы авиакомпании из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун... Речь идет об аннуляции билетов, возврате денег или изменении маршрута. То есть в данном случае улететь напрямую в Мексику из Москвы не получится", - сообщили в АТОР.
Самолеты Turkish Airlines в аэропорту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines
11 марта, 22:36
"Для пассажиров с билетами, оформленными до 23 апреля 2024 года (включительно), на рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и прилетом в Мехико и Канкун в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года (включительно), доступны следующие условия: первое - изменение маршрута и дат перелета. Второе - оформление возврата. Для неиспользованных билетов предусмотрен вынужденный возврат без штрафа при условии проведения транзакции до 31 июля 2024 (включительно)", - процитировали в АТОР сообщение авиакомпании.
Ранее в среду в ассоциации сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России.
Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines
22 апреля, 20:35
Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Turkish Airlines упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов
17 марта, 23:20
 
РоссияМоскваМексикаДмитрий ПесковTurkish AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала