https://ria.ru/20240424/armiya-1941923256.html

Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным

Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным - РИА Новости, 24.04.2024

Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным

Российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:34

2024-04-24T08:34

2024-04-24T08:39

специальная военная операция на украине

безопасность

валентина матвиенко

совет федерации рф

нато

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы посмотрите, как мобилизовался наш военно-промышленный комплекс. И в итоге наша армия обеспечена всеми видами вооружений, другими необходимыми вещами для нашей победы. И не только поставляется уже действующее вооружение, оно по ходу модернизируется", - сказала она. Матвиенко подчеркнула, что "если бы заранее Верховный главнокомандующий не занимался этой сферой, в том числе разработкой суперсовременного вооружения, то, конечно, нам было бы очень тяжело сегодня противостоять всей военной машине НАТО, всему Западу". "И как раз это противостояние показало, кто есть кто. Мало того, что они свои запасы осушили, но они так и не сумели наладить работу военно-промышленного комплекса для выпуска достаточного количества вооружений, которые они обещали Украине", - заключила спикер Совфеда.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато