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Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 24.04.2024 (обновлено: 08:39 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/armiya-1941923256.html
Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным
Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным - РИА Новости, 24.04.2024
Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным
Российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:34
2024-04-24T08:39
специальная военная операция на украине
безопасность
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы посмотрите, как мобилизовался наш военно-промышленный комплекс. И в итоге наша армия обеспечена всеми видами вооружений, другими необходимыми вещами для нашей победы. И не только поставляется уже действующее вооружение, оно по ходу модернизируется", - сказала она. Матвиенко подчеркнула, что "если бы заранее Верховный главнокомандующий не занимался этой сферой, в том числе разработкой суперсовременного вооружения, то, конечно, нам было бы очень тяжело сегодня противостоять всей военной машине НАТО, всему Западу". "И как раз это противостояние показало, кто есть кто. Мало того, что они свои запасы осушили, но они так и не сумели наладить работу военно-промышленного комплекса для выпуска достаточного количества вооружений, которые они обещали Украине", - заключила спикер Совфеда.
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безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, НАТО
Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным

Матвиенко: российская армия благодаря ВПК обеспечена всем необходимым для победы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Вы посмотрите, как мобилизовался наш военно-промышленный комплекс. И в итоге наша армия обеспечена всеми видами вооружений, другими необходимыми вещами для нашей победы. И не только поставляется уже действующее вооружение, оно по ходу модернизируется", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что "если бы заранее Верховный главнокомандующий не занимался этой сферой, в том числе разработкой суперсовременного вооружения, то, конечно, нам было бы очень тяжело сегодня противостоять всей военной машине НАТО, всему Западу".
"И как раз это противостояние показало, кто есть кто. Мало того, что они свои запасы осушили, но они так и не сумели наладить работу военно-промышленного комплекса для выпуска достаточного количества вооружений, которые они обещали Украине", - заключила спикер Совфеда.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФНАТО
 
 
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