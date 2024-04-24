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Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/armeniya-1942080457.html
Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна
Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна - РИА Новости, 24.04.2024
Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления спикера... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:33
2024-04-24T16:33
специальная военная операция на украине
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григорий карасин
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления спикера парламента Алена Симоняна. В пресс-службе Совфеда журналистам пояснили, что документ направлен по дипломатическим каналам. Симонян использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине, отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. "Выступление председателя Национального Собрания Республики Армения Симоняна на конференции председателей парламентов стран Евросоюза 22 апреля (Пальма, Испания) вызвало крайне негативную реакцию у российской общественности. Получили множество обращений от наших избирателей с просьбами пояснить, отражают ли откровенно антироссийские высказывания Симоняна официальную позицию Нацсобрания Армении", - говорится в письме. В этой связи сенатор просит пояснить, "от чьего имени выступал на упомянутом мероприятии председатель парламента Армении, а также сообщить, насколько изложенные им оценки соответствуют союзническим отношениям между Российской Федерацией и Республикой Армения и многовековым узам дружбы между нашими народами". В ходе пленарного заседания Совфеда в среду спикер СФ Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением Симоняна о России. По ее словам, "хотелось бы задать вопрос, от чьего имени он озвучил эти сюжеты, точно не от армянского народа".
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html
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армения, испания, украина, григорий карасин, валентина матвиенко, совет федерации рф, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Армения, Испания, Украина, Григорий Карасин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Евросоюз, В мире
Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна

Карасин попросил Нацсобрание Армении разъяснить антироссийские заявления спикера

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления спикера парламента Алена Симоняна.
В пресс-службе Совфеда журналистам пояснили, что документ направлен по дипломатическим каналам.
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Симонян использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине, отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба.
"Выступление председателя Национального Собрания Республики Армения Симоняна на конференции председателей парламентов стран Евросоюза 22 апреля (Пальма, Испания) вызвало крайне негативную реакцию у российской общественности. Получили множество обращений от наших избирателей с просьбами пояснить, отражают ли откровенно антироссийские высказывания Симоняна официальную позицию Нацсобрания Армении", - говорится в письме.
В этой связи сенатор просит пояснить, "от чьего имени выступал на упомянутом мероприятии председатель парламента Армении, а также сообщить, насколько изложенные им оценки соответствуют союзническим отношениям между Российской Федерацией и Республикой Армения и многовековым узам дружбы между нашими народами".
В ходе пленарного заседания Совфеда в среду спикер СФ Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением Симоняна о России. По ее словам, "хотелось бы задать вопрос, от чьего имени он озвучил эти сюжеты, точно не от армянского народа".
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Специальная военная операция на УкраинеАрменияИспанияУкраинаГригорий КарасинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвросоюзВ мире
 
 
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