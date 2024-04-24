https://ria.ru/20240424/armeniya-1942080457.html

Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна

Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна - РИА Новости, 24.04.2024

Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления спикера... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:33

2024-04-24T16:33

2024-04-24T16:33

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления спикера парламента Алена Симоняна. В пресс-службе Совфеда журналистам пояснили, что документ направлен по дипломатическим каналам. Симонян использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине, отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. "Выступление председателя Национального Собрания Республики Армения Симоняна на конференции председателей парламентов стран Евросоюза 22 апреля (Пальма, Испания) вызвало крайне негативную реакцию у российской общественности. Получили множество обращений от наших избирателей с просьбами пояснить, отражают ли откровенно антироссийские высказывания Симоняна официальную позицию Нацсобрания Армении", - говорится в письме. В этой связи сенатор просит пояснить, "от чьего имени выступал на упомянутом мероприятии председатель парламента Армении, а также сообщить, насколько изложенные им оценки соответствуют союзническим отношениям между Российской Федерацией и Республикой Армения и многовековым узам дружбы между нашими народами". В ходе пленарного заседания Совфеда в среду спикер СФ Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением Симоняна о России. По ее словам, "хотелось бы задать вопрос, от чьего имени он озвучил эти сюжеты, точно не от армянского народа".

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, испания, украина, григорий карасин, валентина матвиенко, совет федерации рф, евросоюз, в мире