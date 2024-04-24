Карасин попросил Ереван разъяснить антироссийские заявления Симоняна
Карасин попросил Нацсобрание Армении разъяснить антироссийские заявления спикера
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления спикера парламента Алена Симоняна.
В пресс-службе Совфеда журналистам пояснили, что документ направлен по дипломатическим каналам.
Симонян использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине, отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба.
"Выступление председателя Национального Собрания Республики Армения Симоняна на конференции председателей парламентов стран Евросоюза 22 апреля (Пальма, Испания) вызвало крайне негативную реакцию у российской общественности. Получили множество обращений от наших избирателей с просьбами пояснить, отражают ли откровенно антироссийские высказывания Симоняна официальную позицию Нацсобрания Армении", - говорится в письме.
В этой связи сенатор просит пояснить, "от чьего имени выступал на упомянутом мероприятии председатель парламента Армении, а также сообщить, насколько изложенные им оценки соответствуют союзническим отношениям между Российской Федерацией и Республикой Армения и многовековым узам дружбы между нашими народами".
В ходе пленарного заседания Совфеда в среду спикер СФ Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением Симоняна о России. По ее словам, "хотелось бы задать вопрос, от чьего имени он озвучил эти сюжеты, точно не от армянского народа".
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