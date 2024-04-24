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Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова* - РИА Новости, 24.04.2024
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18:36 24.04.2024 (обновлено: 19:00 24.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240424/arest-1942122564.html
Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова*
Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова* - РИА Новости, 24.04.2024
Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова*
Сыктывкарский городской суд заочно арестовал четырех человек, в том числе включенных ранее в перечень террористов и экстремистов шахматиста Гарри Каспарова* и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:36
2024-04-24T19:00
происшествия
россия
республика коми
гарри каспаров
геннадий гудков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд заочно арестовал четырех человек, в том числе включенных ранее в перечень террористов и экстремистов шахматиста Гарри Каспарова* и политика Геннадия Гудкова* (также признаны иноагентами), по обвинению в создании террористического общества, сообщила пресс-служба суда."Суд избрал меру пресечения Каспарову* Гарри Кимовичу, Гудкову* Геннадию Владимировичу, Чириковой* Евгении Сергеевне, Тютрину* Ивану Ивановичу (также включены в список иноагентов - ред.), обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании", – говорится в сообщении.Как уточняется, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми. Фигуранты обвиняются по статьям 205.1, 205.2, 205.4 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.При этом срок содержания обвиняемых под стражей исчислен с момента их задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства – с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации, уточняет пресс-служба Сыктывкарского горсуда.* Физические лица, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240215/kasparov-1927535596.html
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происшествия, россия, республика коми, гарри каспаров, геннадий гудков
Происшествия, Россия, Республика Коми, Гарри Каспаров, Геннадий Гудков
Суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова*

Каспарова и Гудкова заочно арестовали из-за создания террористического общества

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд заочно арестовал четырех человек, в том числе включенных ранее в перечень террористов и экстремистов шахматиста Гарри Каспарова* и политика Геннадия Гудкова* (также признаны иноагентами), по обвинению в создании террористического общества, сообщила пресс-служба суда.
"Суд избрал меру пресечения Каспарову* Гарри Кимовичу, Гудкову* Геннадию Владимировичу, Чириковой* Евгении Сергеевне, Тютрину* Ивану Ивановичу (также включены в список иноагентов - ред.), обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании", – говорится в сообщении.
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Как уточняется, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми. Фигуранты обвиняются по статьям 205.1, 205.2, 205.4 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
При этом срок содержания обвиняемых под стражей исчислен с момента их задержания, а в случае их задержания на территории иностранного государства – с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации, уточняет пресс-служба Сыктывкарского горсуда.
* Физические лица, выполняющее функции иноагента в России.
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КомиГарри КаспаровГеннадий Гудков
 
 
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